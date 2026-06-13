A la cárcel presunto sicario y dos cómplices por crimen del periodista Cristian Herrera en Cúcuta

La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de tres personas señaladas de participar en el asesinato del periodista Cristian Hernando Herrera, ocurrido el pasado 6 de junio en el barrio Quinta Oriental de Cúcuta, en Norte de Santander.

Los implicados deberán permanecer privados de la libertad en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.

Seguimientos y ejecución del ataque

De acuerdo con las investigaciones, Wilmer Portillo González habría seguido a la víctima a bordo de un taxi en distintos lugares de la ciudad.

Posteriormente, se reunió con Angélica Vesga Arenas para vigilar de cerca la vivienda del comunicador y alertar sobre el momento en que debía ejecutarse el crimen. Con esa información, John Sebastián Duque Andrade llegó al sitio en motocicleta y, sin descender del vehículo, le disparó al periodista, quien falleció mientras era trasladado en ambulancia.

Evidencias y relación con amenazas previas

Videos de cámaras de seguridad y otros elementos probatorios permitieron establecer los movimientos de los tres procesados antes y después del ataque. Según la Fiscalía, el homicidio estaría vinculado al ejercicio profesional de Herrera, quien había recibido amenazas del grupo delincuencial conocido como La Familia de la P.

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Una fiscal de la Seccional Norte de Santander imputó a los capturados los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Aunque los procesados no aceptaron los cargos, una juez de control de garantías ordenó su reclusión en centro carcelario y avaló la incautación de un taxi, cuatro motocicletas y tres celulares.