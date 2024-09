Este es el nivel de los embalses tras las lluvias de los últimos días en Bogotá

Tras semanas continuas sin lluvias en Bogotá, durante el fin de semana del 28 y el 29 de septiembre se presentaron precipitaciones frecuentes. Además, durante el 30 de septiembre también ha continuado lloviendo en la capital de la República.

Por lo tanto, la CAR Cundinamarca reveló que, a pesar de que el nivel de los embalses aún está muy por debajo de lo esperado, las lluvias permitieron que el Sistema Chingaza tuviera un mínimo aumento. ¿De cuánto fue?

El Sistema Chingaza creció 0,240 tras el regreso de las lluvias a Bogotá

En la mañana del 30 de septiembre, la CAR Cundinamarca informó que el Sistema Chingaza pasó de tener un nivel de 44,12% a uno de 44,21%. Por lo tanto, por el momento, su tendencia comenzó a ser ascendente.

Sin embargo, el Acueducto de Bogotá ha advertido que el hecho de que el Sistema Chingaza se ubique por debajo del 50% demuestra que su situación continúa siendo crítica y que, incluso, en múltiples zonas de ese embalse está sobresaliendo tierra agrietada por la sequía.

En consecuencia, su llamado sigue siendo a que, a pesar de que las lluvias empiecen a ser frecuentes en Bogotá, la ciudadanía utilice el agua con responsabilidad. Pues, al contrario de lo que está sucediendo en la capital, aún no está lloviendo lo suficiente en Chingaza.

Aparte del Sistema Chingaza, la CAR Cundinamarca dio a conocer que, con corte al 30 de septiembre, otros siete embalses también están teniendo una tendencia ascendente. Se trata del de Neusa, que se encuentra en 75,04%, el de Chisacá, que está en 90,03%, el de la Regadera, que posee un 95,54%, el del Agregado Sur, que tiene un 91,97%, el de Chuza, que está en 33.99%, el de San Rafael, que es de 77,46% y el de El Hato, que se ubica en 79,66%.

¿Y cuáles son los embalses con tendencia descendente a pesar del inicio de las lluvias en Bogotá?

En el más reciente informe, la CAR Cundinamarca comunicó que el Agregado Norte tuvo una disminución porque dejó de tener un 54,38% a un 54,36%. Además, que el embalse del Sisga tuvo una diferencia negativa de 0,052 y se encuentra en 66,77%, mientras que el de Tominé bajó un 0,274 y quedó en 49,66%.

Ante ese panorama, las recomendaciones siguen siendo que las personas se tomen duchas cortas, no laven fachadas y no dejen la llave abierta al momento de lavar la loza. Pero, adicionalmente, que los conjuntos residenciales no activen los tanques de agua durante los días en los que les corresponda el racionamiento.