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Carlos Carrillo se suma a la campaña de Iván Cepeda y marca distancia de los errores del gobierno Petro

El exdirector de la UNGRD defendió la trayectoria de Cepeda, a quien describió como “un hombre sin tacha".

Noticias RCN

junio 09 de 2026
08:21 a. m.
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En entrevista con Noticias RCN, el exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo, habló sobre su reciente renuncia al cargo tras la suspensión de la Procuraduría por presunta participación en política y su apoyo a la candidatura presidencial de Iván Cepeda.

Carlos Carrillo presentó su renuncia a la UNGRD, tras suspensión de la Procuraduría
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Carrillo se refirió a su llegada a la UNGRD que se dio tras el nombramiento de Olmedo López, al que calificó como “probablemente el peor error del presidente Petro” y destacó que su designación permitió destapar el escándalo de corrupción en la entidad.

“Hoy los responsables de ese escándalo están en la cárcel, bueno, hay unos que están prófugos de la justicia, pero eso es algo completamente distinto a lo que había pasado antes”, indicó.

Carlos Carrillo, director de la UNGRD, rechaza decisión de la Procuraduría de suspenderlo del cargo
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Diferencias entre Petro y Cepeda

El exfuncionario insistió en que la campaña presidencial debe dejar claro que “el candidato se llama Iván Cepeda” y no Gustavo Petro. “Yo no voy a votar el 21 de junio por Gustavo Petro. Yo voy a votar el 21 de junio por Iván Cepeda”, afirmó, subrayando que el senador ya aceptó los resultados de la primera vuelta y que será él quien enfrente la segunda.

Carrillo recalcó que la continuidad no será “en cuerpo ajeno”, sino en políticas sociales como los aumentos salariales, la protección de los páramos y el bono pensional para más de tres millones de adultos mayores. “Los errores no”, puntualizó, al referirse a la necesidad de separar los aciertos de Petro de las fallas de su administración.

Procuraduría suspende a Carlos Carrillo, director de la UNGRD, por indebida participación en política
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Las críticas de Carlos Carrillo a Abelardo de la Espriella

Carrillo también cuestionó la candidatura de Abelardo de la Espriella, a quien calificó como “un populista de manual” y representante de la política tradicional. “Votar por el señor Abelardo de la Espriella es volver al duquismo”, dijo, recordando que su fórmula vicepresidencial fue ministro de Hacienda en el gobierno de Iván Duque.

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El exdirector de la UNGRD defendió la trayectoria de Cepeda, a quien describió como “un hombre sin tacha, sin mácula”, y contrastó con los antecedentes de Espriella: “Es un tipo que lo único que le gusta es el billete y por eso sus propios clientes lo acusan de que los estafó”.

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