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Carlos Carrillo presentó su renuncia a la UNGRD, tras suspensión de la Procuraduría

Según se sabe, Carrillo presentó su renuncia y está a la espera de la decisión del presidente Petro.

Foto: @CarlosCarrilloA/X
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Noticias RCN

junio 05 de 2026
01:48 p. m.
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El suspendido director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, Carlos Carrillo, presentó su renuncia al cargo este 5 de junio.

Según se sabe, aún está a la espera de la respuesta del presidente Gustavo Petro.

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La renuncia de Carrillo llega luego de la suspensión dictada por al Procuraduría, por presunta participación en política de cara a la segunda vuelta presidencial.

Procuraduría suspendió a Carlos Carrillo por participación en política

El pasado 2 de junio la Procuraduría General de la Nación suspendió al director de la UNGRD, Carlos Carrillo, por presunta indebida participación en política tras haberse referido a aspectos de una campaña presidencial en un programa radial.

La suspensión provisional estaba prevista hasta el próximo 21 de junio, día en que se llevará a cabo la segunda vuelta presidencial, con el fin de evitar alguna incidencia en el certamen.

En el auto, la Procuraduría también anunció la apertura de una investigación disciplinaria en contra de Carrillo por los mismos hechos.

Carrillo rechazó la suspensión

Tras la decisión, el director de la UNGRD rechazó vehementemente las sanciones y aseguró que habían malinterpretado su mensaje.

Procuraduría suspende a Carlos Carrillo, director de la UNGRD, por indebida participación en política
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“Rechazo categóricamente cualquier interpretación según la cual mis intervenciones constituyen una falta disciplinaria. En ningún momento hice proselitismo, no solicité apoyo electoral para ninguna campaña (…) recibo con profunda sorpresa la decisión de la Procuraduría, especialmente por la velocidad en la que se adopta”, afirmó.

El funcionario cuestionó que la medida se haya tomado por una respuesta a una pregunta periodística en un programa radial, y no por iniciativa propia de referirse a temas de campaña presidencial.

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