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Carlos Carrillo, director de la UNGRD, rechaza decisión de la Procuraduría de suspenderlo del cargo

El funcionario cuestionó que la medida se haya tomado por una respuesta a una pregunta periodística en un programa radial, y no por iniciativa propia.

Noticias RCN

junio 02 de 2026
05:09 p. m.
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El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo, rechazó la decisión de la Procuraduría General de la Nación de suspenderlo de su cargo por presunta participación indebida en política.

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“Rechazo categóricamente cualquier interpretación según la cual mis intervenciones constituyen una falta disciplinaria. En ningún momento hice proselitismo, no solicité apoyo electoral para ninguna campaña (…) recibo con profunda sorpresa la decisión de la Procuraduría, especialmente por la velocidad en la que se adopta”, afirmó Carrillo.

El funcionario cuestionó que la medida se haya tomado por una respuesta a una pregunta periodística en un programa radial, y no por iniciativa propia de referirse a temas de campaña presidencial.

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La Procuraduría informó que la suspensión provisional de Carrillo se extenderá hasta el próximo 21 de junio, fecha en la que se celebrará la segunda vuelta presidencial en Colombia. El objetivo, según el Ministerio Público, es evitar que el director de la UNGRD pueda incidir en el certamen electoral.

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Carrillo se habría referido a aspectos de la campaña presidencial en una entrevista radial, lo que motivó la apertura de la investigación disciplinaria.

Otros funcionarios investigados

El caso de Carrillo se suma al del embajador de Colombia en Brasil, Alfredo Saade, quien también fue suspendido por participar de manera directa en la campaña electoral. Contra Saade, al igual que contra el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, se abrió investigación por presunta participación en política.

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Sanguino fue señalado por un discurso en Valledupar durante la instalación de puestos de votación el pasado 31 de mayo, en el que habría hecho referencia a la candidatura de Iván Cepeda, del Pacto Histórico.

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