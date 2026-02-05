Rifirrafe de Daniel Quintero y Carlos Carrillo por supuesta corrupción en el Fomag

El Gobierno Nacional enfrenta un nuevo episodio de tensiones tras un ultimátum del presidente Gustavo Petro al superintendente de Salud, Daniel Quintero para destapar la supuesta corrupción en el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag). Esto desató a su vez una respuesta del director de gestión del riesgo, Carlos Carrillo, que se fue de frente contra Quintero.

El presidente Gustavo Petro, desde Medellín, pidió al superintendente de Salud, Daniel Quintero, entregar en los próximos 15 días un listado de posibles implicados en lo que calificó como el robo de recursos destinados a los maestros.

"Le ordeno, superintendente, que entre al Fomag, invitado por el comité de este Gobierno (...) Ahí se han robado billones de pesos del dinero de los maestros y maestras. Me entrega usted el listado completo de los funcionarios que han colaborado con ese robo y pone la denuncia penal contra los presidentes de la Fiduprevisora", afirmó Petro.

"Vamos a revelar las irregularidades": Daniel Quintero

La respuesta de Quintero fue inmediata, a través de sus redes sociales anunció la apertura de una investigación tras enviar una carta formal a la dirección de inspección y vigilancia para entidades de aseguramiento en salud.

"Hoy mismo, no mañana, cumpliendo la orden del presidente, abrimos investigación en el Fomag. Vamos a revelar las irregularidades y a los responsables del manejo de los recursos de salud de nuestras maestras y maestros", escribió en X.

Director de la UNGRD cuestionó a Quintero y dijo que ya hay un equipo en el Fomag trabajando en el tema

Luego de la publicación de Quintero, Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD), lo cuestionó. En un mensaje directo acusó al superintendente de "oportunista" y le recordó al presidente que ya existe un equipo trabajando en el tema.

"Presidente Gustavo Petro, ya hace meses en el Fomag hay un equipo capaz y honesto nombrado por usted. Ese equipo está haciendo denuncias y luchando una guerra contra la corrupción", señaló Carrillo.

Además, cuestionó la idoneidad de Quintero, aseguró que "llegará al Fomag a hacer show y a ganar indulgencias con padres nuestros ajenos. Nadie en el país va a creer que quien tuvo cuotas en la Unidad de Gestión del Riesgo de Olmedo López es un adalit anticorrupción".

Finalmente, el director de la UNGRD le pidió al mandatario colombiano que "rodee a los suyos, no a los oportunistas".