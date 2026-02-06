Procuraduría suspende a Carlos Carrillo, director de la UNGRD, por indebida participación en política

La Procuraduría General de la Nación suspendió al director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Carlos Carrillo, por presunta indebida participación en política.

Al parecer, Carrillo se habría referido a aspectos de una campaña presidencial en un programa radial.

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La suspensión provisional será hasta el próximo 21 de junio, día en que se llevará a cabo la segunda vuelta presidencial, con el fin de evitar que incida en el certamen.

Otros funcionarios sancionados por participar en política

El nombre de Carrillo se suma al del embajador de Colombia en Brasil, el pastor Alfredo Saade, quien también fue suspendido de sus funciones por participar de frente en la campaña electoral en curso.

Contra Saade, al igual que contra el ministro de Trabajo Antonio Sanguino, fue abierta una investigación por presunta participación en política; este último por un discurso dado en Valledupar durante la instalación de puestos de votación el pasado 31 de mayo.

Días atrás, el procurador general, Gregorio Eljach, también advirtió sobre la posible suspensión del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, sobre el que cursa una investigación disciplinaria por estos mismos hechos.

Además, el jefe del Ministerio Público ha pedido abiertamente al presidente Gustavo Petro que se abstenga de participar en la contienda, haciendo énfasis en la neutralidad que requiere en estos momentos el cargo que ostenta.

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Prohibiciones a funcionarios públicos para participar en política

De acuerdo con las restricciones fijadas por la Procuraduría frente a la participación en política de funcionarios públicos a través de la directiva 013 del 28 de agosto de 2025, estos tienen prohibido utilizar su cargo para participar en partidos, movimientos o controversias políticas.

Asimismo, deben abstenerse de hacer proselitismo, acosas o presionar de cualquier forma a sus subalternos para respaldar causas o campañas políticas, y realizar contribuciones para el financiamiento de partidos o campañas.

A esto se suma la prohibición de difundir o realizar manifestaciones a favor o en contra de candidatos o partidos, ofrecer beneficios con el fin de influir en la intención de voto, y destinar recursos públicos para actividades de carácter proselitista.