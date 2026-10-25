Carolina Plata habría recibido más de 700 millones de pesos por contratos de protocolo y adiciones

Nuevos documentos obtenidos en exclusiva por Noticias RCN detallan los contratos de protocolo firmados con Carolina Plata en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República de Colombia (DAPRE), cuyo nombre ha sido centro de controversia tras las recientes declaraciones de Verónica Alcocer.

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Contratos de protocolo y adiciones de Carolina Plata

Los registros revelan que, entre octubre de 2024 y noviembre de 2025, Plata recibió pagos por un valor total de $750.996.422 por labores de protocolo en las casas privadas presidenciales y otros eventos oficiales del DAPRE.

El aspecto más llamativo de estos contratos es una prórroga solicitada a menos de 10 días de la posesión del actual presidente de la República.

Según consta en los documentos: "El día 28 de julio de 2026 se suscribió adición y prórroga al prorrogando el plazo de ejecución hasta el día 30 de noviembre de 2026 y adicionando al valor del contrato la suma de $88.722.860, por lo cual el nuevo valor del contrato será la suma de $254.755.203".

Esta extensión contractual fue firmada en julio, apenas días antes de que finalizara el gobierno anterior, quedando el compromiso vigente hasta noviembre del presente año.

La modificación se realizó durante la transición gubernamental, cuando Gustavo Petro ocupaba la posición que actualmente ostenta el presidente Abelardo de la Espriella.

Recientemente, Carolina Plata tomó la decisión de retirarse voluntariamente de su cargo. Su abogado, consultado por Noticias RCN, confirmó que Carolina ejerció ese cargo debido a la confianza por parte del entonces presidente Gustavo Petro y enfatizó que ella misma ha decidido dar por terminado su vínculo con la institución.

¿Cuáles fueron las funciones de Carolina Plata en el gobierno Petro?

En conversación con Noticias RCN, Verónica Alcocer explicó cuáles fueron las principales funciones de Carolina Plata durante el gobierno de Gustavo Petro.

“Carolina Plata fue la directora de las casas privadas, porque en el requisito para ese cargo solo se requería ser bachiller y ser de absoluta confianza de la familia presidencial. Como lo han hecho todas las familias presidenciales”.

Así mismo, la mujer se refirió al papel que Plata y Danilo Romero tenían en sus finanzas.

“Mi relación con ellos es de hermandad, porque son parte de mi familia, los quiero, no me da pena decir que Carolina es mi hermana. Cuando nosotros atravesamos crisis económicas en estos 25 años de matrimonio, quizá una de las más fuertes cuando salimos de la Alcaldía, Carolina Plata y Danilo estuvieron”.

Esta nota cuenta con fragmentos IA y fue editada por un periodista de Noticias RCN.