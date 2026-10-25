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Buscaban a dos niños desaparecidos y hallaron el cadáver de su madre en el patio

En medio de las labores de búsqueda de los menores se descubrió el cuerpo de la mujer.

Noticias RCN

octubre 25 de 2026
07:08 p. m.
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Un estremecedor hallazgo mantiene consternada a la comunidad en Cravo norte, Arauca, en donde la búsqueda de dos menores de edad terminó en el hallazgo del cuerpo de su propia madre en el patio de su vivienda.

Noticias RCN conoció los detalles de la investigación, la reconstrucción del dictamen forense y las acciones que las autoridades se encuentran realizando para imputar al responsable de este feminicidio.

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¿Cómo ocurrieron los hechos?

La búsqueda de dos pequeños terminó en el escabroso hallazgo de su madre bajo tierra. Según la investigación de la Fiscalía, ya existía información anónima en la que una menor, hija del actual procesado, habría manifestado a las autoridades su sospecha de que su padre habría causado la muerte de su madre y, posteriormente, la habría enterrado en su vivienda.

Mientras se estaba adelantando la búsqueda de los pequeños, el padre dio a conocer que su esposa se había marchado con otro hombre.

Sin embargo, un familiar encontró señales que de inmediato desvió el rumbo de la investigación ya que encontró una amplia cantidad de tierra removida y percibió también un fuerte olor proveniente del patio, razón por la cual solicitó ese apoyo a la Policía Nacional y que posteriormente con intervención de las autoridades locales fue localizado el cuerpo enterrado en dicho lugar.

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¿Qué hallaron las autoridades?

Según las autoridades, el cadáver tenía las manos amarradas mediante un cordón y un elemento sujetando la boca de la víctima. El relato de los menores, quienes hablaron con las autoridades, indicó que, al regresar del colegio, notaron que su madre no estaba y preguntaron por un hueco que habían visto en el patio. La respuesta de su padre quedó consignada en la investigación.

El relato de la menor indicó que al regresar del colegio observó un huevo parcialmente tapado en el patio de su vivienda. Ante los cuestionamientos, el hombre aseguró que se trataba de un pescado que había enterrado en la vivienda.

En el dictamen forense se describieron lesiones en la cabeza. Este concluyó que la causa de muerte fue asfixia mecánica por estrangulamiento. También se identificó unas lesiones traumáticas a nivel de cráneo encefálico, consistente en heridas en cuero cabelludo y fracturas de huesos del cráneo.

La Fiscalía imputó al hombre el delito de feminicidio agravado. Pese a que este no aceptó los cargos, un juez ordenó que permanezca privado de la libertad en un establecimiento carcelario.

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