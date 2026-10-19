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Explosivos bajo una alcantarilla fueron detectados en la vía Panamericana

El equipo de detección y eliminación de artefactos explosivos del Ejército se encuentra en la zona para neutralizar la carga.

Foto: @Ejercito_Div3 / X
Foto: @Ejercito_Div3 / X

Jorge Leonardo Alzate

octubre 19 de 2026
09:30 a. m.
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A primera hora del lunes, la Tercera División del Ejército informó que tropas de la Brigada 29 detectaron sobre la vía Panamericana, entre el corregimiento de Piedra Sentada y el peaje El Bordo, “un área acondicionada con artefactos explosivos bajo una alcantarilla”.

Para evitar la afectación de la población civil, viajeros e integrantes de la Fuerza Pública que transitan por el sector, la Tercera División informó que “el equipo de detección y eliminación de artefactos explosivos del Ejército Nacional adelanta las verificaciones y los procedimientos para neutralizar los artefactos”.

Se cree que integrantes de la estructura Carlos Patiño, de las disidencias de alias Iván Mordisco, estarían tras su instalación en la vía.

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Peaje de El Bordo fue destruido en otro ataque con explosivos días antes:

Apenas el lunes, 12 de octubre, fue destruido con un carro bomba el peaje de El Bordo, en cercanías al lugar donde fue detectada otra carga explosiva este lunes, 19 de octubre.

La explosión también destruyó las casetas de recaudo y causó daños en varias viviendas del corregimiento conocido como La Depresión, en jurisdicción de La Sierra.

Aunque integrantes del grupo criminal dieron aviso a los trabajadores del lugar, cinco personas resultaron heridas, una de ellas de gravedad, tras quedar atrapada entre los escombros de lo que solía ser la cocineta del peaje.

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Ejército custodia la vía Panamericana:

Días antes al ataque registrado en El Bordo, se ordenó el despliegue de 480 integrantes del Grupo Liviano de Caballería, de la Tercera División del Ejército Nacional en la vía Panamericana, en los departamentos de Nariño, Cauca y Valle del Cauca.

La decisión responde al ataque contra uniformados del Gaula militar y la Sijín, entre Pasto y Popayán, en el que dos uniformados resultaron heridos y otro más perdió la vida.

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