César Gaviria al vicecontralor sobre el sistema de salud: “estamos frente a una catástrofe social”

Como lo ha hecho en otras ocasiones, a través de comunicaciones abiertas, el expresidente César Gaviria publicó una carta dirigida al vicecontralor Carlos Mario Zuluaga Pardo, donde expone una serie de alertas que, según sus propias palabras, acabarían con un sistema de salud que se ha construido en los últimos 30 años.

Teniendo en cuenta que la reforma a la salud propuesta por el Gobierno Nacional, donde se plantean cambios sustanciales en el sistema avanza en un 90% en el Congreso, Gaviria a través de una carta de cuatro páginas, decidió alertar a Zuluaga sobre la situación financiera que atraviesa el modelo de salud actual.

El objetivo de la Contraloría debe ser el de analizar en detalle las causas de los síntomas de crisis financiera del sistema de salud, no quedarse en la expresión de los problemas sin contexto.

Crisis de flujo de recursos en el sistema de salud

En el texto Gaviria explicó que desde “el sector salud han denunciado un problema estructural de insuficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y, como la misma Corte Constitucional ha dicho con contundencia, existe un atraso en el pago de los presupuestos máximos y, peor aún, un mal cálculo de estos, lo que hace parte de una gravísima crisis de flujo de recursos en todo el sistema”.

De acuerdo con su análisis, “el Gobierno instó a gastar las reservas técnicas por el problema de flujo de recursos que él mismo ha venido creando”.

“Hay razones para creer que la no conformación de las reservas técnicas no solo es debido a una mala práctica empresarial (sin decir que eso no sea parte del problema), sino un síntoma de una gravísima situación financiera del sistema de salud, que no se soluciona “desapareciendo a las EPS” y acabando con uno de los grandes logros sociales del país en los últimos treinta años”, dijo Gaviria, poniendo en tela de juicio las propuestas del gobierno para la reforma a la salud.

¿Una catástrofe social para los colombianos?

El expresidente, además de enviarle un contundente mensaje al vicecontralor sobre la ligereza de la información que ha emitido y los errores en la metodología de cálculo para el mejoramiento del sistema de salud, calificó la situación como una “catástrofe social”.

Yo creo que estamos frente ante una verdadera catástrofe social, porque muchas personas van a morir porque el Estado tomó la decisión de producir las tecnologías de salud en Colombia sin un plan.

“El gobierno ha generado una crisis del sistema de salud con sus decisiones de desfinanciar el sistema con la consecuencia, afectando a millones de personas que tendrán que enfrentar cada vez más barreras de acceso a la salud debido a esta situación”, agregó.

Para el expresidente y uno de las más duros críticos de la reforma a la salud, “el verdadero problema está en que el Gobierno decidió tramitar el proyecto por las Comisiones séptimas, a pesar de que el mejor criterio por tratarse de un derecho era hacerlo por las comisiones primeras con una Ley estatutaria”.