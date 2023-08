César Gaviria sobre choque entre el Gobierno y las EPS: "Están buscando que el sistema se colapse"

El nuevo choque entre el Gobierno del presidente Gustavo Petro y la advertencia de las EPS sobre un supuesto desfinanciamiento ha generado todo tipo de reacciones, esto teniendo en cuenta que el debate ha estado en la coyuntura nacional por la reforma a la salud que ha venido impulsando el Ejecutivo.

El Ministerio de Salud ha desmentido a las EPS y ha asegurado que el Gobierno ha entregado todos los recursos destinados para ese fin.

César Gaviria cuestiona al Gobierno

Sobre el tema habló el expresidente y máximo líder del Partido Liberal, César Gaviria, quien aseguró que esta situación va a generar una crisis del sistema de salud colombiano.

“Colombia está afrontando y está por afrontar un problema gravísimo, tal vez el principal desarrollo que hubo en los años 70 cuando le dimos una vuelta a las instituciones de este país fue el sistema de salud, un sistema que es de lejos el mejor de América Latina y uno de los mejores del mundo”, afirmó Gaviria.

El expresidente aseguró que Petro ha deformado el sistema de salud y podrá llegar al punto de afectarlo gravemente.

“El presidente Petro ha logrado deformar eso, tratando de sumar los muertos por accidentes, por violencias y por guerrilla, a los muertos que se producen de manera natural y con eso ha producido unas cifras que impactan como si el sistema no funcionara, eso es falso, el sistema es supremamente bueno y todo mundo lo reconoce”, explicó el expresidente.

Puntualmente, sobre las EPS, Gaviria afirmó que estas han sido descuidadas, esto generando que el sistema de salud colombiano llegue al punto de colapsar.

“Este tema de las EPS lo han descuidado de una manera impresionante, están buscando que el sistema se colapse y los colombianos se van a quedar todos, hasta el último colombiano se va a quedar sin servicio de salud”, afirmó Gaviria.

Y reiteró enfáticamente el expresidente: “Es por allá para donde van, ellos no miden consecuencias, ellos no se dan cuenta que no tienen con quién administrar ese sistema, que ellos no son dueños de las EPS y que no se las pueden tomar a la brava y que un país como Colombia con un sistema de salud colapsado es un verdadero desastre”.

Gaviria pide soluciones al Gobierno y EPS

El expresidente aseguró que, si el Gobierno no toma prontas acciones sobre el tema, los colombianos no tendrán un sistema de salud óptimo para su atención.

“Si el Gobierno no toma decisiones pronto, y no habla pronto, y no llega a acuerdos pronto, no tengo dudas de que un sistema de salud como el colombiano colapsado va a tener resultados devastadores sobre la vida social de los colombianos”, afirmó Gaviria.

Finalmente, el expresidente pidió que el Gobierno y las EPS dialoguen para buscar soluciones: “Él no es dueño de las EPS, eso es lo que pasa, él cree que las EPS se las puede coger y no, las tiene que comprar, las tiene que administrar, él no sabe de eso y la gente que lo rodea tampoco sabe”.

Las diferencias entre el Gobierno y las prestadoras de salud se han acrecentado cada vez más, esto, entre diversos motivos, por la transformación que busca hacerle el Ejecutivo a las EPS en la reforma a la salud.