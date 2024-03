¿Cuerpo de Dilan Santiago fue movido al lugar donde lo hallaron? Nuevos detalles del caso

Noticias RCN conoció la inspección que las autoridades hicieron en el lugar en donde fue hallado sin vida el pequeño Dilan Santiago Castro, el niño de 4 años que fue asesinado el 6 de febrero de este año.

En las imágenes se ven varios elementos que están siendo analizados en la investigación: un machete a pocos metros del niño, así como un frasco de insecticida para el agro a pocos centímetros del cuerpo del niño.

Testimonio daría giro a investigación por asesinato de Dilan Santiago Cruz

Las fotografías del lugar son pieza clave en la investigación, así como la declaración de Orlando Salazar, el administrador de la finca donde desapareció el pequeño Dilan Santiago. Su testimonio abrió una nueva línea en el caso que busca determinar si el cuerpo fue movido del lugar donde fue encontrado.

“Se me hizo muy extraño porque durante la búsqueda nosotros habíamos pasado por ese lugar y nunca lo vimos; los bomberos también dijeron lo mismo, que ellos habían pasado por el lugar y nunca lo vieron”.

Hallaron tierra en las vías respiratorias de Dilan Santiago

Adicionalmente, se conocieron de supuestas amenazas porque la mamá del pequeño estaba trabajando en dicha finca.

“Me llega un mensaje al messenger de una persona masculina diciendo que ‘disfrutara la ‘Luna de miel’, pero que no me fuera a meter con el niño, si no, estaría muerto”.

Le puede interesar: La escena donde encontraron sin vida a Dilan Santiago habría sido alterada

Entre otras cosas se pudo identificar por forenses que fueron encontrados tres gramos de tierra en las vías respiratorias del menor, lo cual habría desencadenado el fallecimiento por asfixia mecánica.