"Siempre mostró ser muy posesivo": mamá de Valentina Trespalacios sobre relación con John Poulos

En medio del juicio que se adelanta este contra Jhon Poulos, como presunto responsable del feminicidio de la DJ Valentina Trespalacios, su madre, entre lágrimas, dijo que su hija fue víctima de los celos enfermizos del estadounidense.

Durante la diligencia de este lunes 4 de diciembre, Laura Hildalgo, madre de Valentina Trespalacios tuvo la palabra. Relató los excesos de los que fue víctima su hija durante la relación por los celos enfermizos de Poulos.

“(...) Mucho control sobre ella siempre mostró ser muy posesivo, no sé por qué no confiaba (...) Ella tenía que mostrarle constantemente qué hacía, el día a día de su vida. Si estaba en el gimnasio la llamaba, ¿qué estás haciendo?”. Agregó que siempre sentía celos, que no pudo confiar en ella e incluso contrató un investigador privado para que la siguiera en unos premios para DJ "porque no le creía cuando lo llamaba en videollamada a decirle que estaba sola".

La mamá de Valentina aseguró que Poulos pensaba que podía dominar a su hija por los regalos que le daba. “Tal vez él pensó que por darle detalles a mi hija tenía la manera de controlarla y pues mi hija era independiente”, señaló.

La Fiscalía en la acusación ya se había pronunciado en ese sentido señalando que Poulos habría ejercido un ciclo de violencia psicológica sobre Valentina. “controlaba sus acciones individuales, le revisaba las redes sociales y el celular, y contrató un investigador privado para que la siguiera y le informara sus movimientos”.

Sobre el asesinato de Valentina, dijo que "estaba recién operada y estaba muy delicada para el momento que pierde su vida a manos de un hombre sin compasión. Que no tuvo compasión por la vida de mi hija (…) sabía que estaba delicada de salud, que estaba frágil, que no se podía defender y ese hombre la humilló, la ultrajó, la golpeó sin compasión".

Poulos, hasta el momento, se ha declarado inocente de los delitos de feminicidio agravado y ocultamiento y destrucción de material probatorio que le fueron imputados.

John Poulos presunto responsable del feminicidio de Valentina Trespalacios

La Fiscalía acusó al ciudadano extranjero John Nelson Poulos como presunto responsable de asesinar a la DJ de 21 años el pasado 22 de enero en un edificio del norte de Bogotá. Según las pruebas que ha presentado el ente acusador, Poulos llegó al lugar en compañía de Valentina y en medio de un ataque de celos la golpeó y asfixió. Luego, escondió el cuerpo en una maleta y la abandonó en un contenedor de basura en la localidad de Fontibón.

“La evidencia indica que el ciudadano extranjero alquiló un vehículo por tres días para estar con la joven y, posteriormente, deshacerse de ella. Luego del crimen, la tarde del 22 de enero, llegó en ese automotor al aeropuerto El Dorado para devolverlo y tomar un vuelo con destino a Ciudad de Panamá”, ha indicado la Fiscalía.

