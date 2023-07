Caso Zuluaga y Odebrecht: ¿afectará opciones del Centro Democrático en las elecciones regionales?

El caso del excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga y el ingreso de dineros provenientes de la multinacional Odebrecht, acusada de casos de corrupción, a su campaña electoral del año 2014 ha generado molestias en el Centro Democrático, colectividad política de Zuluaga.

Relación de Zuluaga y Odebrecht

En los audios revelados por la Revista Semana, Zuluaga sostiene diferentes conversaciones con Daniel García Arizabaleta, exdirector de Invías, quienes hablan sobre el ocultamiento de 1,6 millones de dólares que aportó la constructora brasileña a la campaña electoral.

El máximo líder del partido y expresidente Álvaro Uribe Vélez calificó como una tragedia lo ocurrido.

“Elegimos a Santos y terminó con Farc, sobornos de mermelada y Odebrecht; la tragedia del caso de Óscar Iván; congresistas con delitos de dineros entregados por el Gbno Duque. Todo un engaño a tantos que lo han hecho bien y creen en estas tesis. Invitaré a considerar decisiones para no afectar a quienes merecen la confianza popular”, afirmó Uribe este lunes 3 de julio en su cuenta de Twitter.

Por su parte, la senadora Paloma Valencia se mostró decepcionada y aseguró que las autoridades deberán investigar la situación.

“La rectitud es una sola: el respeto por la ley. Quien incumple la ley debe ser sancionado. Este es un principio al que sigo y seguiré apegada, sin excusas y sin justificaciones. OIZ ha sido nuestro candidato, sujeto de tanta confianza que queríamos que fuera nuestro presidente. Tenemos desconcierto y tristeza”, expresó Valencia este martes 4.

La coyuntura del caso Zuluaga se da en medio de lo que comienza a ser la campaña electoral para las elecciones regionales que serán el 29 de octubre y de las cuales el Centro Democrático ya ha dejado ver algunas de sus aspiraciones para los cargos regionales.

También, en medio de sus foros regionales, el mismo expresidente Uribe y actuales congresistas han venido impulsando a los colombianos para que apoyen a los candidatos del Centro Democrático.

¿Afectará el caso Zuluaga al Centro Democrático en las regionales?

Respecto al efecto negativo que podría generarle Zuluaga a su colectividad política en las regionales, el analista y consultor Carlos Andrés Arias afirmó que esta situación sí podría afectar negativamente al partido de derecha.

“Pone en vilo la imagen y la reputación de candidatos del Centro Democrático porque muchos de ellos salieron en su momento a defender Óscar Iván Zuluaga y hoy están haciendo campaña con la bandera de la transparencia. Su discurso queda sin coherencia y credibilidad (…) eso va a debilitar la imagen de sus candidatos, la imagen de corrupción puede permear”, explicó Arias.

El también docente de la Universidad Externado afirmó que el caso “va a terminar seguramente debilitando, lo que ya sucedió en las elecciones presidenciales y las elecciones anteriores de Congreso en donde el Centro Democrático perdió escaños. Es muy difícil que tengan candidatos fuertes a las grandes capitales y las ciudades intermedias”.

Por su parte, el analista y docente de la Universidad del Rosario, Mauricio Jaramillo Jassir, expresó que esto no generará un gran impacto en ese partido, esto teniendo en cuenta que Zuluaga no había venido siendo protagonista en la colectividad.

“No lo va a afectar porque desde las presidenciales el Centro Democrático le soltó la mano a Zuluaga, el corto circuito del Centro Democrático respecto a Zuluaga ya era muy evidente y hacía difícil cualquier posibilidad de que fuera una figura de peso”, explicó Jaramillo.

El docente además aseguró que el partido no solo ha estado relacionado negativamente con este caso, sino con otros hechos que han venido rondando la opinión pública.

“Si le afecta al Centro Democrático, le afecta más la postura en general, lo que revela esto es sistematicidad, es decir que son muchos escándalos, se suma uno más. El conjunto de escándalos sí puede afectar al Centro Democrático”, afirmó Jaramillo.

Uribe y las regionales

Respecto a la figura de Uribe desde su liderazgo en el Centro Democrático en las elecciones regionales, el consultor Arias aseguró que el expresidente dejó de hacer campaña desde hace un prolongado tiempo.

“Uribe no está haciendo campaña, hace rato está retirado del tema electoral, eso es evidente porque el hoy Gobierno del presidente Gustavo Petro no tiene a Uribe como el gran opositor. Uribe ya no tiene forma de hacer campaña, ya no tiene cómo, no solo por lo que ya mencioné, sino porque tiene procesos abiertos”, explicó Arias.

Por su parte, Jaramillo expresó que “a Uribe se le está cerrando el cerco, cada vez son personas más cercanas a él. Son muchos frentes que cada vez es más difícil para Uribe justificar, para él no queda otro camino que ir saliendo del espacio político y esperar a que la justicia tome decisiones en sus casos”.