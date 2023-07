¿Quiénes son los actuales funcionarios públicos relacionados con el caso de Óscar Iván Zuluaga y Odebrecht?

Los audios revelados por la Revista Semana en los que se le escucha al excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga reconocer que a su campaña electoral del 2014 ingresaron dineros provenientes de la multinacional Odebrecht, acusada de diferentes hechos de corrupción en América Latina, han generado un gran revuelo político en la coyuntura nacional.

En los audios, Zuluaga sostiene diferentes conversaciones con Daniel García Arizabaleta, exdirector de Invías, quienes hablan sobre esos dineros y sobre la destrucción de evidencia y otras estrategias para ocultar el ingreso de 1,6 millones de dólares de la constructora brasileña a la campaña electoral.

“Creo que, para protección de todos nosotros, aquí no podemos entregar nada y tenemos que tener una actitud de pelea, incluso los abogados tienen varias cosas que han ido presentándole al Consejo Nacional Electoral (CNE). Por ejemplo, que el tiempo para revisar los topes de campaña ya pasó”, afirmó Zuluaga en uno de los audios revelados por la revista.

¿Cuáles funcionarios están relacionados en el caso Zuluaga?

En medio de las conversaciones conocidas públicamente fueron salpicados diferentes funcionarios que actualmente están ejerciendo públicamente y que tienen cargos de alto nivel en la coyuntura nacional.

Alexander Vega Rocha

En las conversaciones fue directamente mencionado el actual registrador nacional, Alexander Vega Rocha, quien en ese momento se desempeñaba como presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), en el 2017, y se decidió archivar la investigación que esa entidad electoral adelantaba en contra de Zuluaga.

En los audios Zuluaga reconoce que Vega estaba colaborando para que no se hiciera pública la verdad de lo ocurrido.

“Yo estuve en el Consejo Nacional y hablé con Álex Vega. Él me buscó. ¿Qué me dijo? ‘Hombre, mire, yo creo que esto aquí hay que sacarlo en tablas, porque si no, esto se forma una crisis institucional para el país ni la berraca’. Me dijo que él está hablando con el fiscal (Néstor Humberto Martínez) para que no siga insistiendo en eso”, dijo Zuluaga en los audios revelados por Semana.

Por ahora, el actual registrador y quien tiene a cargo la organización y transparencia de las elecciones regionales de octubre no se ha pronunciado sobre los audios que lo relacionan.

Carlos Camargo

El otro funcionario que es vinculado al caso es el actual defensor del Pueblo, Carlos Camargo, quien para la época se desempeñó también como magistrado del CNE.

Un dato que hace relevante al actual defensor en el caso es que él era el magistrado ponente de la investigación y de la cual se aseguró que no había las suficientes pruebas para que avanzara en el caso.

Respecto al caso, Camargo aseguró en diálogo con El Tiempo: “Se abrió investigación administrativa y formulación de cargos en contra del gerente, candidato, auditor y grupo significativo de ciudadanos de la campaña presidencial del señor Óscar Iván Zuluaga, con ocasión al presunto ingreso de dineros provenientes de la multinacional Odebrecht y la omisión en la presentación de informes de ingresos y gastos de la campaña presidencial".