CEJ rechaza declaraciones del presidente sobre fallo del Consejo de Estado sobre competencia del CNE

A través de un comunicado, la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ) “censura de manera tajante” las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre el fallo del Consejo de Estado que dirimió las competencias del Consejo Nacional Electoral para investigar presuntas violaciones de topes de campaña.

“Tales declaraciones, en criterio de la CEJ, denotan una alta desconsideración por la institucionalidad, al igual que el deseo de socavar la división de poderes y la autonomía que debe tener la justicia como uno de los pilares de nuestro Estado Social de Derecho”.

Además, la organización pidió al mandatario colombiano respeto por los funcionarios de la rama judicial.

“Este centro de pensamiento ratifica su llamado al primer mandatario para que respete a los funcionarios que integran la rama judicial, sus pronunciamientos, así como su autonomía e independencia, todos ellos elementos fundamentales de una democracia legítima”.

Consejo de Estado respondió al presidente Gustavo Petro

El presidente del Consejo de Estado, Milton Chaves, le respondió al presidente Gustavo Petro por sus insinuaciones en redes sociales sobre un supuesto "golpe de Estado".

"Estamos asombrados con ese tipo de aseveraciones y más, provenientes del presidente de la República”, señaló Chaves.

Estas declaraciones se dan luego de los cuestionamientos realizados por el mandatario colombiano a la corporación tras la decisión que determinó que el Consejo Nacional Electoral es el competente para investigar las posibles irregularidades en la financiación de su campaña presidencial.

“Talvez no se informó bien el presidente en este caso, pero insisto, la sala de consulta y servicio civil no solo tiene funciones consultivas, pero en este caso no está obrando como consultor”.

El magistrado defendió la decisión de la alta corte y reafirmó el respeto que se debe tener hacia las decisiones e instituciones, así como el acatamiento de las mismas.

¿Qué dijo el presidente Gustavo Petro sobre la investigación del CNE?

En agosto, el Consejo de Estado declaró la competencia del Consejo Nacional Electoral para investigar al presidente Gustavo Petro por presunta violación a las reglas de financiación de la campaña presidencial.

El 8 de septiembre a través de la red social X, el jefe de Estado se refirió nuevamente a la decisión dijo que había iniciado un “golpe de Estado a la colombiana”.

“(…) en un concepto no vinculante, del fuero integral del actual presidente de Colombia, inició un golpe de estado a la colombiana. Con votos de enemigos políticos del presidente en el consejo electoral y luego en la comisión de acusaciones buscarán destituirlo sin haber cometido delito alguno, sin dolo alguno, y burlarse del voto popular del 2022”, escribió.

Y este lunes volvió a mencionar el tema durante la firma de la directiva presidencial sobre los deberes de los funcionarios públicos, en el ejercicio de la libertad de expresión, y el respeto a la libertad de prensa. Indicó que el CNE no es juez sino una entidad administrativa.

“Tienen a un presidente juzgado por el Consejo Nacional Electoral que ni es juez, ni penal mucho menos, sino una entidad administrativa, lo mismo de Ordóñez. Con unas pruebas absolutamente chambonas para decir que se sobrepasó el tope. De las cinco o seis, el 90% son fuera de la campaña porque la campaña tiene una fecha de inicio y una final, dice la ley”, afirmó.