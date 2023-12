La cínica solicitud del ‘Negro Ober’ a cambio de dejar de delinquir desde la cárcel

Ober Ricardo Martínez Gutiérrez, alias Negro Ober, jefe de la banda ‘Los Rastrojos’, está condenado a más de 40 años de prisión y es uno de los internos que está en la Operación Dominó del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) que los traslada cada mes para evitar que sigan delinquiendo. Y es que Ober, incluso desde la cárcel, tenía azotados a los comerciantes de Barranquilla con sus extorsiones.

Ahora mediante una carta se compromete a dejar de extorsionar si no lo vuelven a trasladar de centro carcelario porque, según él, no soporta la soledad. “La verdad, ya aburrido mi mayor de vivir, así como animal encerrado, solo, aislado de todo y de todos. Ya estos 14 meses me han enseñado valorar la vida”.

Incluso advierte que no tendrá el director del Inpec quejas de él: “No va a tener quejas mías de ninguna especie y se lo prometo ante los ojos de Dios, ese no fue el compromiso que hicimos”.

La realidad es distinta puesto que ‘Negro Ober’ busca la manera para seguir delinquiendo como lo han mostrado los operativos conjuntos del Inpec y la Policía.

Hace unos meses, cuando estaba en Popayán, durante un allanamiento a su celda, las autoridades encontraron un teléfono inalámbrico de uso exclusivo del centro penitenciario que usaba para extorsionar. Además, tenía un listado de sus víctimas.

En el marco de la Operación Dominó ‘Negro Ober’ fue trasladado a la cárcel La Picota, en el sur de Bogotá, donde está en un pabellón de máxima seguridad.