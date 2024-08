Un ciudadano portugués fue encontrado sin vida en un hotel de Medellín: ¿Qué fue lo que sucedió?

Este lunes 5 de agosto, las autoridades confirmaron la muerte de un ciudadano portugués en Medellín, exactamente en la zona de El Poblado. Se trata de Elder Manuel Martínez Amaral, de 68 años de edad.

¿Qué se sabe de la muerte del ciudadano portugués en Medellín?

Según el reporte de los equipos de emergencia de Medellín, la pareja sentimental de Elder Manuel Martínez lo encontró sin vida sobre una cama de una habitación del Hotel Luxury, en donde se estaba hospedando. El hallazgo se habría advertido sobre las 4:30 de la mañana.

En el momento en el que la mujer se percató de que el ciudadano portugués estaba sin signos vitales, realizó la denuncia para que los funcionarios del CTI de la Fiscalía General de la Nación llegaran a realizar el levantamiento.

Dentro de los especialistas encargados de analizar el fallecimiento de Elder Manuel Martínez llegó un médico forense que lo examinó y certificó que, en principio, su muerte se había producido por una causa natural. Sin embargo, se realizarán indagaciones más exhaustivas para confirmar lo revelado.

Con este deceso, son 38 extranjeros los que han fallecido en el Valle de Aburrá en el 2024. Además, este es el primer caso relacionado con un ciudadano portugués.

Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, habló acerca de los fallecimientos de extranjeros

“De las muertes que están por determinar, son casos en los que no se evidencian signos de violencia ni hurto de pertenencias. En la gran mayoría, se presume que son muertes naturales, pero yo no soy Medicina Legal, simplemente tengo una información inicial y no voy a ocultar la realidad”, afirmó.