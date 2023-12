“La inseguridad es la frustración de todos los alcaldes”: Claudia López habló de su gestión en Bogotá

A tan solo días de terminar el periodo para alcaldes y gobernadores 2019 – 2023, Noticias RCN conversó con la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, para conocer cuáles considera que son sus logros en los cuatro años de administración y lo que le podría haber quedado debiendo a la ciudad.

El próximo 1 de enero, Claudia López entregará su cargo al alcalde electo Carlos Fernando Galán, quien tomará el control de la capital colombiana hasta 2024.

López se refirió a los retos que se presentaron en su administración y a las obras que logró materializar y encaminar para el desarrollo de la cuidad.

¿Cómo le fue guiando los destinos de Bogotá?

C. L.: Le dejamos a Bogotá ocho hospitales, 20 centros de salud, una fábrica de vacunas, equipos de salud a su barrio y a su territorio para cuidar a las personas mayores.

También un plan de gobierno para rescatar a Bogotá de la pobreza y el desempleo que nos dejó la pandemia, el paro y el estallido social. Pasó del 25% del desempleo al 9%. Hoy hay 4.200.000 bogotanos trabajando gracias a todas las obras, proyectos sociales y a los microempresarios que salvamos.

Hicimos el Plan de Ordenamiento Bogotá Reverdece, del cual este parque es un ejemplo. Creamos las Manzanas del Cuidado para más de 550.000 mujeres para ayudarles en ese trabajo doméstico y del cuidado por el que nadie les apagaba.

Les dejamos a los niños, niñas y jóvenes una revolución educativa: 70 colegios, 135.000 computadores e internet, 40.000 becas de educación superior para los jóvenes, entre otros logros que en las pruebas Pisa y Saber de Colombia se demuestra que está mejorando la calidad educativa.

¿Qué le quedó faltando en materia de seguridad en Bogotá?

C. L.: Todas las ciudades de Colombia estamos atormentadas.

Creo que es la frustración de todos los alcaldes y colegas que salimos en este momento.

Invertimos en policías, cámaras, frentes de seguridad y no tenemos los resultados que nos merecemos.

Necesitamos que no haya impunidad, que cuando le llevemos a un jue un ladrón, realmente lo judicialice. Necesitamos segundas oportunidades para que no se aproveche la delincuencia de los jóvenes, pero necesitamos combatir la delincuencia y para eso necesitamos más y mejor policía, que no se dé impunidad en nombre de la paz total, sino que realmente logremos unir esfuerzos para combatir la impunidad.

¿Qué consejo le da al alcalde Carlos Fernando Galán?

C. L.: A Carlos Fernando Galán mi abrazo, mi esperanza de que le irá mucho mejor. Espero que no tenga que enfrentar tantas dificultades, que pueda aprovechar sus cuatro años y que como lo prometió en campaña construya sobre lo construido, que defienda el metro, termine las obras, mejore los programas y que sigamos sumando esfuerzos con el Gobierno Nacional para que Bogotá realmente pueda mejorar en su seguridad.

Cuestionamientos a la alcaldía de Claudia López

“Claudia López queda en deuda con Bogotá. La seguridad no fue su prioridad, no lideró, no fue la jefe de la Policía que dijo que iba a ser en campaña. Además, deja un hueco enorme en las finanzas de la ciudad”, dijo Diana Diago, concejal de Bogotá.

Por su parte, Gloria Díaz, también concejal de Bogotá, señaló que “una de las deudas que deja esta administración tiene que ver con la seguridad de Bogotá. La primera inquietud que hoy nos quita la tranquilidad a los colombianos tiene que ver con los hurtos que cada vez son más violentos, que se dan en el espacio público y en el transporte público y que afectan nuestra integridad.