Cochero explica millonaria estafa a turista canadiense en Cartagena

Esta semana se conoció la estafa a una turista canadiense en el centro histórico de Cartagena. Según denunció luego de un paseo en coche, que costaba alrededor de 100.000 pesos, terminó pagando unos 5.000 dólares en tres transacciones de su tarjeta de crédito.

El conchero que le prestó el servicio se pronunció a través de un video. Relató lo sucedido y reconoció haber recibido un millón de pesos por concepto de ese servicio.

El hombre afirmó que en el recorrido la turista le advirtió no tener dinero en efectivo por lo que él procedió a llevarla a donde una persona con datáfono para hacer el respectivo cobro.

“Al día siguiente voy a trabajar como si nada y unos compañeros me dicen, Iván ahí te dejaron esto y cuando miro es un millón de pesos. Lo guardo y en pocas horas la Policía me estaba buscando, me dirijo a donde están ellos, me dicen que lo tenía que acompañar a la estación”, señaló Iván González.

Aseguró que una vez la Policía lo contactó e inició el proceso de investigación tuvo que devolver parte del dinero y afirmó que a través de él lograron contactar a la mujer que habría prestado el datáfono para hacer las transacciones.

“Cuando llegamos a la estación me encuentran la turista. Los policías en la estación me investigaron, cuando me hacen la investigación me sueltan. Al día siguiente voy y me presento a la estación a llevar a los policías a donde está la dueña del datáfono. Me tomaron la declaración el dinero que yo tenía, devolví ele excedente y cobré el recorrido que me pertenecía”.

Finalmente se disculpó por lo sucedido y agregó que en 15 años que ha trabajado como cochero no había tenido un inconveniente como este.

“Le pido disculpas a la turista, le pido perdón. Primera vez que en mis 15 años manejando coche me pasa esto, ni la Asociación Cartagenera de Cocheros ni yo tenemos culpa”.

Asociación de cocheros rechazó el cobro excesivo a turista canadiense

La Asociación Cartagenera de Cocheros se pronunció el martes. Dijo que lamentaba los hechos al tiempo que fue suspendido indefinidamente el conductor del coche turístico.

“Rechazamos toda acción que afecta la prestación eficiente, responsable e integral del servicio de paseos en coches (…) como medida pertinente, la asociación decidió apartar indefinidamente de toda actividad operativa al cochero que realizó el recorrido”.