"Con razón no querrá volver a Cartagena": indignación por estafa de $22 millones tras paseo en coche

En medio de la temporada vacacional, momento en que miles de turistas llegan a destinos como Cartagena para pasar la época de Navidad y fin de año, algunos hechos nublan el paseo de los visitantes por las constantes estafas de las que son víctimas.

Recientemente se conoció un nuevo caso de este tipo en el que a una turista canadiense le cobraron la astronómica cifra de 22 millones de pesos por un paseo en coche, lo que produjo indignación generalizada en la ciudad.

Paseo en coche costó 22 millones de pesos en Cartagena: denuncia

A través de sus redes sociales la turista publicó un video en el que contó que era la primera vez que venía a Colombia y quedó profundamente triste por lo ocurrido; denunció también que no sintió el acompañamiento de las autoridades.

Según se conoció, el cochero, en compañía de otra persona, fueron quienes hicieron las transacciones. Y es que inicialmente le manifestaron a su víctima que no se había podido realizar el proceso por dificultades por la red wifi, no obstante, fue mentira y efectivamente realizaron varios cobros.

Fue hasta el día siguiente que la ciudadana canadiense se percató del hecho, pues empezaron a llegarle mensajes a su teléfono donde se verificaba que sí se habían hecho las transacciones.

“La Policía tiene toda la información sobre la empresa, la chica y el conductor; incluso tengo una foto del cochero. Cerca de la Torre del reloj una chica de trenzas se me acercó con el datáfono y tuve un total de tres transacciones sin que me proporcionara un recibo”, denunció la turista canadiense.

Por su parte, la Asociación Cartagenera de Cocheros se pronunció sobre el hecho, rechazando la conducta delictiva, y aseguró haber apartado de la actividad operaria al cochero señalado de ser responsable.

“Fuimos notificados de un presunto caso de abuso de confianza y manejo indebido de recursos económicos por medios electrónicos donde resultó afectada una ciudadana extranjera, al parecer, luego de finalizar un recorrido a bordo de uno de nuestros coches en el Centro Histórico”, se lee en el documento.

Entre tanto, la víctima hizo un llamado en el video publicado en sus redes sociales para que ningún otro turista de otro país visiten Cartagena, debido a que la experiencia que ella tuvo fue muy desagradable.

“Caos total”: turista sobre vacaciones en Cartagena

En Noticias RCN hablamos con Harold Rodríguez, quien visitó Cartagena durante las vacaciones de diciembre de este 2023, quien manifestó que se deben mejorar muchas cosas en la ciudad.

“Despelote total. Un caos total; no hay control del turismo, no se ve que los acompañen y se sientan protegidos de la Policía, no se sabe en ‘tierra de nadie’ y llega un punto en que da miedo estar en el Centro Histórico; falta que salga una bala perdida”.

Además, consideró “lamentable” que, en su opinión, no “haya un trabajo de inteligencia de la Policía”, refiriéndose al caso de la turista canadiense estafada.