Colombia agradece a la Selección por llevar al país hasta la final de la Copa América

La Selección Colombia vuelve a casa tras una actuación grandiosa en la Conmebol Copa América 2024, en Estados Unidos. Aunque el sabor es agridulce por no lograr la victoria ante Argentina en el Hard Rock Stadium de Miami, los hinchas esperan con los brazos abiertos y llenos de agradecimiento a los héroes del combinado patrio.

Los colombianos no han parado de festejar, a pesar de no quedar como ganadores, todos celebran en este 15 de julio, Día Cívico, el desempeño de la Selección en la Copa América.

Si bien muchos colombianos no tuvieron que ir a trabajar por el Día Cívico, muchos si continuaron con su rutina normal. Sin embargo, el festejo no fue de la magnitud que se pensaba debido a que Colombia no quedó como campeón.

Colombia, subcampeón de la Copa América 2024

El equipo colombiano llegó a la final de la Copa América 2024 con una racha de 28 partidos invictos, para enfrentarse a una Argentina que venía de ser campeona del mundo.

El duelo final del certamen fue largo, con baches que provocaron que el juego iniciara con más de una hora de retraso y con un show de medio tiempo que alargó la espera después de los primeros 45 minutos.

Sin embargo, los dirigidos por Néstor Lorenzo lo entregaron todo en la cancha y defendieron el terreno demostrando su entereza como equipo.

Al final, el gol argentino llegó en el alargue, al minuto 112, con un tanto de Lautaro Martínez y un error de la defensa colombiana.

James, el mejor jugador

Durante la premiación de la Copa América 2024, James Rodríguez fue elegido como el MVP del torneo; un reconocimiento más que merecido por su espectacular actuación a lo largo de la competencia.

El cucuteño también se coronó como el máximo asistidor de toda la Copa América, superando las mejores marcas hasta ahora registradas en esta competencia.

En todos los encuentros que tuvo la Selección en la copa, James fue elogiado y distinguido por la crítica futbolera. Casi todos los goles del combinado patrio tuvieron la participación del 10.