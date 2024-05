Comisión de Disciplina Judicial rechazó solicitud de suspensión a fiscal Mario Burgos en caso Nicolás Petro

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial rechazó la solicitud hecha el pasado 19 de marzo de 2024 por Mauricio Pava, el abogado del presidente Gustavo Petro, para la suspensión provisional del fiscal Mario Andrés Burgos y el acceso al expediente del proceso disciplinario que se adelanta respecto de las actuaciones de ese fiscal en el caso de Nicolás Petro, hijo del mandatario.

El presidente de la comisión, magistrado Alfonso Cajiao Cabrera, señaló en un comunicado "que no corresponde a la Jurisdicción Disciplinaria compartir procesos en curso a quienes no ostentan la condición de sujetos procesales, y que no están dadas las condiciones objetivas para tomar una medida de suspensión, menos cuando la ley establece una clara independencia de poderes que otorgan autonomía a la Rama Judicial".

¿Qué pedía el abogado del presidente Gustavo Petro?

El abogado del presidente Gustavo Petro solicitó el 19 de marzo solicitó que se profiriera pliego de cargos y se suspendiera provisionalmente al fiscal Mario Burgos, quien lidera la investigación contra Nicolás Petro, por supuestos abusos en su contra en medio del proceso.

Uno de ellos tiene que ver con la filtración que se hizo de la declaración que el hijo del presidente rindió ante la Fiscalía.

Pava argumentó que el fiscal Burgos utilizó su figura laboral para “publicar información que goza reserva y con contenido sensible que solo se posee, precisamente, en función de ese cargo”.