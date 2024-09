¿Volverá el racionamiento de agua cada nueve días? Galán advirtió una restricción mayor en Bogotá

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, lanzó una advertencia desde la Planta de Agua de Tibitoc, una de las principales fuentes del suministro hídrico de la capital.

Haciendo referencia a las condiciones climáticas mencionó la posibilidad de volver a implementar un racionamiento de agua más severo.

“Si la tendencia no cambia, tendremos que avanzar en una restricción mayor", afirmó, refiriéndose a la viabilidad de restablecer los cortes de agua cada nueve días.

¿Volverá el racionamiento de agua cada nueve días?

El mes de agosto se ha registrado como uno de los más secos de los últimos años, comparable con la crisis hídrica de 1995, cuando Bogotá enfrentó un desabastecimiento crítico.

Según Galán, la evolución del sistema hídrico de Chingaza, que abastece aproximadamente el 70% del agua de la ciudad, será monitoreada cuidadosamente durante los próximos días, pero, si las precipitaciones no aumentan, la ciudad se verá obligada a volver a las restricciones más severas.

"Recibimos el sistema Chingaza con apenas el 40% de su capacidad, mientras que históricamente siempre se ha mantenido en un 55%. Si las lluvias no se regularizan, debemos tomar decisiones drásticas para evitar una crisis mayor", indicó el alcalde.

En su intervención, explicó que, a pesar de haber reducido las restricciones en julio gracias a proyecciones optimistas sobre el fenómeno de La Niña, las precipitaciones no cumplieron con las expectativas.

Asimismo, recordó que el sistema hídrico de Bogotá depende en gran medida de tres fuentes principales: el sistema sur, que abastece el 5% del agua de la ciudad; el sistema norte, cuya principal planta es Tibitoc, responsable del 25% del suministro; y el sistema Chingaza, que provee el 70%.

Sin embargo, la disminución en las lluvias, sumada a la capacidad reducida de los embalses, ha puesto a la ciudad en una situación vulnerable. Si bien, en mayo Bogotá experimentó una recuperación parcial en los niveles de agua, que permitió cambiar las restricciones de cortes de un día cada nueve a un día cada dieciocho, la sequía ha persistido.

Les adelanto desde ya que si en la próxima semana, si el 21 de septiembre no cambia la tendencia tendremos que avanzar en una restricción mayor. Desde el principio les dije que íbamos a evaluar permanentemente la evolución y de eso dependería si podríamos reducir la restricción o inclusive aumentarla.

En este sentido, el alcalde estará monitoreando la situación para decidir si al término del siguiente ciclo que es el 28 de septiembre, continúa el racionamiento cada 18 días o si se retoma cada nueve.

Petro criticó el racionamiento de agua en Bogotá: "el problema no es coyuntural, es estructural y definitivo"

Las declaraciones del Galán no pasaron desapercibidas en el ámbito nacional. El presidente Gustavo Petro, en un mensaje criticó la gestión del racionamiento del agua, comparándola con la estrategia implementada por Antanas Mockus durante la crisis de los 90.

No obstante, Petro advirtió que la situación actual no es comparable y que las soluciones no pueden ser las mismas.

El alcalde está repitiendo lo que hizo Mockus, pero se equivoca. En ese entonces, el problema era coyuntural: un túnel se había obstruido, y con un esfuerzo ciudadano se logró superar la crisis. Pero lo que enfrentamos hoy es estructural, es irreversible. El problema no es solo una reducción de consumo; estamos hablando de la destrucción de nuestros páramos y la desaparición de los ríos voladores que abastecen de agua a nuestra capital.

Según el presidente, el ciclo natural del agua ha sido afectado por la deforestación en la Amazonía y la expansión de actividades ganaderas ilegales, lo que ha reducido drásticamente la capacidad de los ecosistemas de Bogotá para retener agua.

Ante esto, Petro sugirió que la solución debe pasar por un cambio profundo en la gestión del territorio y en la estructura misma de cómo se almacena y utiliza el recurso hídrico en la sabana de Bogotá, y no simplemente por pedir a la ciudadanía que consuma menos.

Estas son las nuevas medidas para el abastecimiento de agua en Bogotá

En medio de la creciente preocupación por un desabastecimiento masivo, el gobierno nacional, a través del Ministerio de Ambiente, ha anunciado nuevas y más estrictas medidas para controlar el consumo de agua en Bogotá.