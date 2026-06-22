¿Quién es la esposa de Abelardo de la Espriella, la nueva primera dama de Colombia?

Ana Lucía Pineda, la esposa de Abelardo de la Espriella, de 38 años, es administradora de empresas, madre de cuatro hijos y empresaria con presencia en Colombia y Estados Unidos, cuya historia refleja disciplina, liderazgo y capacidad de gestión en múltiples escenarios profesionales y familiares.

Nacida en Montería, Ana Lucía creció en el seno de una familia cordobesa junto a sus padres, Regina Aruachán y Gabriel Antonio Pineda, y sus hermanos. Desde temprana edad mostró inclinación por la organización y el liderazgo, características que definirían su rumbo profesional.

Su formación académica comenzó en el Colegio Británico de Montería y continuó en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, donde obtuvo su título en Administración de Empresas.

Durante sus años universitarios consolidó su interés por áreas como mercadeo, recursos humanos, gestión organizacional y sistemas de calidad, conocimientos que posteriormente aplicaría en diversos proyectos empresariales.

La familia del presidente electo Abelardo de la Espriella

Ana Lucía y Abelardo de La Espriella son padres de cuatro hijos: Lucía, Salvador, Filippo y Francesca. Para ella, la maternidad representa el núcleo fundamental de su vida, asumida con presencia constante y dedicación diaria.

Su visión sobre la crianza combina amor y disciplina, enfocándose en la educación en valores, el fortalecimiento del amor propio y la formación de carácter en sus hijos, constituyendo una figura de estabilidad dentro del núcleo familiar.

Su historia conecta con una realidad latinoamericana donde mujeres profesionales combinan roles diversos sin renunciar a ninguno.

Como esposa del candidato presidencial, ha mantenido un perfil discreto pero activo. Como madre, ha hecho de sus hijos su prioridad. Como empresaria, ha demostrado capacidad para dirigir proyectos con rigor y visión estratégica, representando a mujeres colombianas que construyen desde la disciplina y el trabajo.