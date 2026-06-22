Gobernador de Cundinamarca ofrece $20 millones por información de los más buscados en la Sabana

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, anunció junto al coronel Andrés Arias, comandante de Policía de la Sabana, la publicación del cartel de los más buscados en este territorio.

Se trata de ocho delincuentes que, según las autoridades, “están siendo investigados y serán procesados por delitos como feminicidio, homicidio y tráfico de estupefacientes”, hechos que han afectado gravemente a las comunidades de la región.

Recompensa para dar con los responsables

El mandatario departamental informó que se entregará “una recompensa de hasta 20 millones de pesos para los ciudadanos que nos permitan dar con el paradero de estos delincuentes”.

La medida busca incentivar la colaboración ciudadana y avanzar en la judicialización de quienes integran estructuras criminales asociadas al narcotráfico y la violencia en municipios de la Sabana.

Línea segura contra el crimen

Por su parte, el coronel Arias presentó la nueva línea de atención habilitada para recibir información. “Esta línea es el 323-273-4643. Es una línea en donde ustedes, todos los ciudadanos que habitan los 21 municipios del departamento de Policía Sabana, van a poder llamar de una manera segura y tranquila, con absoluta reserva”, explicó.

El oficial destacó que los datos suministrados por la comunidad serán fundamentales para “desarticular todas las estructuras criminales que operan en el departamento de Policía de la Sabana” y reiteró el compromiso institucional de garantizar la reserva y el pago de las recompensas.