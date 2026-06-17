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Conductores se cansaron de esperar y retiraron cilindro bomba de la vía nacional

El grupo de transportadores esperó durante varias horas a las autoridades, sin que se presentaran en la zona.

Foto: X
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Noticias RCN

junio 17 de 2026
09:04 a. m.
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En un impulso de temeridad, que pudo haber terminado en tragedia, un grupo de conductores decidió retirar, sin ayuda de las autoridades, un cilindro bomba que fue instalado sobre la vía nacional, entre Aguachica y Río de Oro, Cesar, en la madrugada del miércoles 17 de junio.

Los conductores habrían esperado durante varias horas la llegada de las autoridades, mientras la congestión vial empeoraba en el sector conocido como Santa Inés, cerca del aeropuerto de Hacaritama.

El artefacto estaba marcado con las iniciales del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y rodeado por cables que habrían dificultado aún más su desmonte. Sin embargo, decidieron arriesgarse y lograron retirarlo sin que detonara.

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Autoridades siguen sin pronunciarse sobre el hecho

Aunque la prolongada espera habría provocado la reacción de los transportadores represados, la comunidad advierte que arriesgaron su vida y el desenlace pudo haber sido distinto.

De momento, las autoridades siguen sin pronunciarse sobre el hecho, que alerta sobre la presencia no controlada de un cilindro que podría o no estar cargado con explosivos cerca de la vía y la situación de seguridad a la que se enfrentan los conductores que transitan por el Cesar.

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Otros incidentes con cilindros bomba en carreteras del Cesar

El incidente registrado en el sector de Santa Inés se registra no habiendo pasado un mes desde que integrantes del Batallón de Infantería Capitán Antonio Ricaurte N.° 14 ubicaron y destruyeron de manera controlada un cilindro bomba, presuntamente instalado por el ELN, en jurisdicción del municipio de San Alberto, por el que cientos de transportadores cruzan rumbo al departamento de Santander.

Y en enero, dos personas fallecieron tras activar un cilindro bomba con su vehículo en el sector de Pailitas, que habría sido instalado por el frente Camilo Torres del ELN. Según las autoridades, eran padre e hijo.

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