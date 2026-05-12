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VIDEO | Así fue secuestrado un comerciante en Pailitas, Cesar: ocho hombres armados se lo llevaron

Según testigos, los delincuentes se hicieron pasar por integrantes del Gaula del Ejército Nacional para ejecutar el rapto.

Noticias RCN

mayo 12 de 2026
01:25 p. m.
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En plena vía pública del municipio de Pailitas, en Cesar, fue secuestrado el comerciante Humberto Araque, de 48 años, cuando se dirigía hacia su vivienda.

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Al menos ocho hombres armados con fusiles lo obligaron a abordar una camioneta y se lo llevaron con rumbo desconocido.

Según testigos, los delincuentes se hicieron pasar por integrantes del Gaula del Ejército Nacional para ejecutar el rapto. En la zona se desplegó un operativo de búsqueda con el fin de dar con el paradero del comerciante y capturar a los responsables.

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Testigos señalan suplantación del Gaula

“Jaime Humberto Araque Rizo, una persona de 48 años, es secuestrada una vez que se trasladaba a su vivienda. Unas personas vestidas de manera falsa como Gaula del Ejército Nacional, se lo llevan hacia Catatumbo”, relató Eduardo Esquivel, secretario de Gobierno del Cesar.

El funcionario confirmó que las autoridades trabajan de manera articulada para enfrentar la situación: “Nos encontramos en este momento precisamente desde la Gobernación del departamento del Cesar haciendo una mesa técnica de seguridad con la Quinta Brigada”.

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Operativo de búsqueda en la región

Las autoridades mantienen un despliegue operativo en el sur del Cesar y zonas limítrofes con Norte de Santander, con el objetivo de ubicar al comerciante y neutralizar a los responsables del secuestro.

El caso ha generado preocupación en la comunidad y en los gremios económicos de la región, que piden mayores garantías de seguridad frente al accionar de grupos armados ilegales.

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