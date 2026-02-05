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Colombia

Ataque armado contra vehículo del Inpec en Río de Oro, Cesar

Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer la identidad de los responsables y lo que motivó el ataque.

Noticias RCN

mayo 02 de 2026
03:03 p. m.
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Un vehículo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) fue interceptado por sujetos armados en límites entre los departamentos de Cesar y Norte de Santander.

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El hecho ocurrió en el sector de Sanín Villa, jurisdicción del municipio de Río de Oro, cuando los funcionarios trasladaban a un privado de la libertad desde Santa Marta hacia Ocaña.

Funcionarios despojados de sus armas

De acuerdo con el reporte preliminar, los atacantes dispararon contra el vehículo oficial obligando a los ocupantes a detenerse.

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Posteriormente, los funcionarios fueron despojados de sus armas de dotación. Pese a la agresión, el detenido no fue liberado y los integrantes del Inpec resultaron ilesos.

Investigación en curso

Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer la identidad de los responsables y las motivaciones detrás del ataque.

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El hecho genera preocupación en la región, donde se han registrado múltiples acciones violentas contra la fuerza pública y organismos de seguridad.

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