Ataque armado contra vehículo del Inpec en Río de Oro, Cesar
Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer la identidad de los responsables y lo que motivó el ataque.
Noticias RCN
03:03 p. m.
Un vehículo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) fue interceptado por sujetos armados en límites entre los departamentos de Cesar y Norte de Santander.
El hecho ocurrió en el sector de Sanín Villa, jurisdicción del municipio de Río de Oro, cuando los funcionarios trasladaban a un privado de la libertad desde Santa Marta hacia Ocaña.
Funcionarios despojados de sus armas
De acuerdo con el reporte preliminar, los atacantes dispararon contra el vehículo oficial obligando a los ocupantes a detenerse.
Posteriormente, los funcionarios fueron despojados de sus armas de dotación. Pese a la agresión, el detenido no fue liberado y los integrantes del Inpec resultaron ilesos.
Investigación en curso
Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer la identidad de los responsables y las motivaciones detrás del ataque.
El hecho genera preocupación en la región, donde se han registrado múltiples acciones violentas contra la fuerza pública y organismos de seguridad.