Consejo de estado negó solicitud de perdida de investidura contra congresistas que aportaron a la 'vaca por Antioquia'

Este 26 de junio, el magistrado del Consejo de Estado, César Palomino, negó la solicitud de pérdida de investidura a diez congresistas por aportar a la llamada ‘Vaca por Antioquia’ para aportar a las vías 4G del departamento.

En el fallo, el Consejo consideró que en la donatón no se materializó ningún contrato; a su vez, tampoco se produjeron las circunstancias que sean causantes para la perdida de investidura de los congresistas, como lo estipuló el demandante.

“Para el Consejo de Estado, en este proceso no se materializó un contrato, porque no cuenta con el consentimiento expreso por parte de los legisladores. Además, tampoco se produjeron las circunstancias que dan lugar a la causal de pérdida de investidura, pues no se evidenció que los congresistas intervinieran directa o indirectamente en la celebración del contrato, ni que actuaran en beneficio propio o de terceros”, dice el documento.

Noticia en desarrollo…