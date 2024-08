Pese al anuncio del ELN de levantar el paro armado, continúa la crisis en Chocó

Una semana ha pasado desde que al ELN le dio por iniciar un paro armado en el Chocó. Siete días de calamidad por cuenta de esta guerrilla, días en los que 50.000 personas han estado confinadas.

Como el caso de doña María y su hija, habitantes de la vereda San Miguel, zona del medio San Juan, al sur del departamento, a quienes el ELN les robó su tranquilidad y hasta su hambre. Ahora, estas dos mujeres dependen, desafortunadamente, de los anuncios de los grupos armados.

El más reciente se conoció este domingo, cuando el Ejército de Liberación Nacional aseguró que suspenderá el paro a partir del 19 de agosto.

El drama de los habitantes en Chocó

María y su hija duraron más de una semana comiendo únicamente plátano y papa. El paro del grupo armado las tuvo confinados y sin posibilidades de siquiera poder salir.

“Logramos conseguir algo para el desayuno y para el almuerzo, esta mañana fuimos para allá a pescar, sin nada de comer, sin nada, porque como no tenemos cómo salir a buscar comida (…) no hay arroz porque los que tienen su arroz, no lo quieren vender”, aseguró doña María.

Se espera que el grupo armado cumpla su palabra de frenar el paro como lo manifestaron a través de un comunicado.

“Damos por finalizado el paro armado a partir de las 6:00 am del día 19 de agosto de 2024 y agradecemos a la población haber acatado la orden”, se lee en el documento.

Habitantes de la zona aseguraron que como no sabían que se iba a registrar un paro, no lograron salir a buscar alimento.

“Como no sabíamos que se iba a meter el paro, nosotros no fuimos temprano para la mina, a rebuscar un granito para la comida, no logramos ir para la mina, ni para Istmina, entonces toca que estar así, a la espera de lo que Dios quiera, lo que dios permita”, añadió un habitante de la zona.

De momento, lo único que piden estas personas de eso que llaman es que los grupos armados, los mantengan al margen de un conflicto, que no les pertenece.

Declaraciones del alcalde de Istmina por paro en Chocó

Frente a esto mismo se pronunció el alcalde de Istmina, Chocó, Jeison Mosquera, quien se mostró muy preocupado por la falta de seguridad en el esquema que la UNP le negó.

“Me negaron la protección. La pedí porque me movía en las carreteras más peligrosas del país, les comenté todo lo que esto significaba y para ellos yo no represento un riesgo para la sociedad”, indicó Jeison Mosquera, alcalde de Istmina, Chocó.

El mandatario señaló que le parece increíble que un representante de una zona directa de conflicto no tenga esquema de seguridad.

Adicionalmente, lanzó duras críticas contra el Gobierno Nacional. Dijo que recientemente se ha estado “dando una pelea dura para demostrarle a la sociedad que estamos luchando y si el mismo Estado me desprotege, yo creo que es el Estado el que me está poniendo como carne de cañón ante el conflicto armado”.