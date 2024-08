¿Qué está pasando con las negociaciones del ELN?

Este domingo se cumplen 8 días del paro armado del Ejército de Liberación Nacional en Chocó, situación que ha dejado hasta el momento 5 víctimas mortales y una crisis de alimentación para los ciudadanos en el departamento.

Frente a este escenario, también es importante mencionar que los diálogos de paz del Gobierno Petro con este grupo armado han tenido altos y bajos. Esto, debido a que la política “paz total” bautizada por el presidente ha tenido una serie de transformaciones al completar dos años de su administración.

De los diferentes procesos de paz y acercamientos con grupos al margen de la ley, el que parecía más avanzado era precisamente el del ELN. Sin embargo, la realidad de hoy es otra, donde los propios informes de inteligencia de las fuerzas militares señalan que esta guerrilla se ha expandido y fortalecido su accionar criminal en medio de pretensiones y chantajes para no renovar el cese al fuego.

El ELN se está aprovechando del Gobierno Petro

Así lo confirmó el coronel retirado Javier Soler, analista de seguridad, quien dice que los integrantes del Ejército de Liberación Nacional se “están aprovechando de la debilidad del Gobierno. La mesa no avanza hace dos meses, ha habido varios incumplimientos por el ELN”.

Lo que más resulta paradójico, es que de todos los procesos de negociación este es el que más avanza, por lo menos eso dicen los delegados. Sobre todo, los del frente comunero del sur, una facción del ELN que decidió alejarse de la posición de quienes han viajado a Cuba, Venezuela y México a negociar directamente con el Gobierno.

Lo que dice el ELN

Según Otty Patiño, alto comisionado para la paz, “este proceso con Nariño va a una velocidad que se acompasa mucho con las exigencias de la comunidad que quiere una paz ya. No se maneja ni la burocracia y mucho menos las agrupaciones que dicen que la revolución dura no sé cuántos años. Esos ritmos internos no nos sirven para construir paz (…) a veces se pueden firmar documentos muy bonitos, muy extensos, pero si no se implementa la paz, quedan en ridículo y desde luego, la paz es muy vengativa, aunque no lo crean ustedes”.

En el organigrama de esta estructura armada aparece alias HH y Roger Garzón a la cabeza. Garzón o Marco, como es su alias, habló con Noticias RCN y reveló cuál es la fecha en la cual piensa debe concluir el acuerdo de paz.

“Nosotros consideramos que debe ser rápido, contundente y si por nosotros fuera, debería hacerse en el transcurso del Gobierno del cambio. Las propuestas de una parte y de otra son normales. Consideraría que esas propuestas deberían ser tomadas de otra manera por el ELN”.

Otty Patiño señaló que, por orden del presidente, las fuerzas militares no realizarán operaciones contra altos objetivos de “valor estratégico” de esta estructura en el sur del país. También se les levantarán órdenes de captura a quienes hagan parte de la mesa.