Corte Suprema rechazó versiones que "minimizan la gravedad de los hechos" ocurridos en el Palacio de Justicia

A través de la cuenta de X de la Corte Suprema de Justicia, el alto tribunal se volvió a referir a las violentas manifestaciones registradas durante el jueves 8 de febrero en inmediaciones del Palacio de Justicia, en Bogotá.

En un mensaje alusivo a los hechos, la Corte rechazó las versiones entregadas recientemente por el presidente Petro y varios miembros del Gobierno Nacional, en las que se "minimiza la gravedad de los hechos registrados el jueves en los contornos del Palacio de justicia".

Al tiempo, el tribunal ratificó las declaraciones entregadas por el magistrado Gerson Chaverra, en las que calificó de "asedio" lo ocurrido en las instalaciones de la justicia y aseguró que estos hechos pusieron en "grave riesgo la vida e integridad física de magistrados, empleados, periodistas y demás ocupantes" del Palacio.

Ante versiones públicas dirigidas a minimizar la gravedad de los hechos registrados el jueves en los contornos del Palacio de Justicia, la @CorteSupremaJ ratifica la magnitud de lo ocurrido, descrita en el comunicado emitido con ocasión del bloqueo a su sede judicial. Ver: pic.twitter.com/BAOPH4uR8s — Corte Suprema de Justicia (@CorteSupremaJ) February 9, 2024

La versión del Presidente sobre protestas en la Corte

Este viernes, durante una intervención en Cartagena, el presidente Gustavo Petro se refirió a lo sucedido en las manifestaciones del 8 de febrero en Bogotá.

Al respecto, Petro aseguró que la información que circuló el jueves "fue mentirosa". Agregó que "no hubo ningún magistrado herido, no hubo ningún magistrado sacado en helicóptero, y no hubo un secuestro. Siempre pudieron salir y entrar como quisieran".

De acuerdo con la versión del presidente, los magistrados no salieron de las instalaciones del Palacio de Justicia porque "le dijeron al general de la Policía que no querían salir, sino que iban a trabajar más".

Cabe recordar que todo se dio debido a las demoras en la elección de la próxima fiscal general de la Nación, y al anuncio hecho por la Corte sobre la votación insuficiente obtenida por las ternadas por el presidente.

Corte calificó de "asedio" lo ocurrido en el Palacio de Justicia

El presidente de la Corte, Gerson Chaverra, leyó tras los desmanes un comunicado en el que rechazó "el asedio de las últimas horas al Palacio de Justicia", asegurando que fue una situación que afecta el derecho a la libertad de locomoción y que "pone en riesgo la vida e integridad física de magistrados, empleados, periodistas y demás ocupantes de la principal sede judicial del país".

Además, el magistrado expresó que aunque la Corte defiende y garantiza el legítimo derecho a la protesta pacífica, esto no puede convertirse en una oportunidad para sitiar a los jueces de la República.

"Es inaceptable que se llegue a sitiar a jueces, cuya independencia, autonomía e imparcialidad, debe ser impulsada y promovida tanto por la sociedad, como por los poderes públicos del Estado", manifestó.

El presidente de la alta Corte también indicó que la democracia podría verse afectada por las presiones políticas, físicas y morales para la toma de decisiones por parte de la justicia.