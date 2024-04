Preocupación en el sector energético por bajos niveles en los embalses: esto pide el gremio

Hay preocupación en el sector energético del país por los bajos niveles de los embalses que están en un 31.5 % de su capacidad, es decir mínimos históricos, esa fue la advertencia que XM, empresa encargada del sistema energético envió al Ministerio de Minas y Energía.

La preocupación de XM se concentra en que, la mayor parte de la energía del país se produce a través de embalses, por eso estos mínimos históricos podrían afectar la capacidad de la empresa para responder a la demanda de los colombianos en ciertas horas del día.

Lo que dice la carta enviada por XM al Ministerio

La carta enviada al viceministro de Minas y Energía presenta un panorama difícil en los números que podría hacer que el servicio llegue a situaciones de riesgo para la atención de la demanda en algunas horas del día.

Actualmente, los embalses están en el 31.5%, para tener un contexto, la situación se considerará crítica si estos bajen al 28%. Además, a pesar de la situación, la demanda de energía subió en 8.31% y los aportes hídricos es decir, las lluvias solo fueron del 45% lo que significa que los niveles de agua en los embalses son pocos para satisfacer la demanda de energía que ha subido debido a las olas de calor.

Asimismo, las empresas generadoras de energía advierten que el ritmo de recuperación de los embalses es lento y que incluso podría demorarse hasta noviembre.

Lo que recomienda el sector energético para enfrentar la situación de los embalses

Alejandro Castañeda, presidente de Andeg (Asociación Nacional de Empresas Generadoras), advierte que, debido al lento proceso de recuperación de los niveles de los embalses, es probable que las hidroeléctricas necesiten apoyo de otros sectores energéticos como los térmicos.

“Por eso se requerirá apoyo de la generación térmica hasta noviembre, si prendo toda la térmica lo máximo que puede llegar a aportar sería un 50 o 55% del total. Entonces, pues yo solo como térmico no puedo atender toda la demanda tiene que haber generación con con agua”, dice Castañeda .

De igual forma Castañeda considera que se deben implementar mejores campañas de ahorro para los usuarios y detener las exportaciones a Ecuador, “con buenas intenciones los usuarios no cambian, tienen que ver una percepción de que me van a pagar por no consumir. También que se compre el excedente a la industria y que no haya exportaciones a Ecuador”, aseguró el presidente de Andeg.

Además de las recomendaciones de Andeg, XM considera que también deben flexibilizar temporalmente las reglas impuestas a Hidroituango y otras plantas generadoras.

¿En cuánto están los embalses en Colombia?