Va a ser un desastre lo que le va a ocurrir a Colombia: exsuperintendente de Salud sobre el modelo del magisterio

En horas de la tarde del martes 21 de mayo la Superintendencia de Salud impuso medida cautelar a la Fiduprevisora y al Fomag luego de que estas entidades no hubiesen resuelto los requerimientos desde el 1 de mayo.

Esta medida de la Superintendencia llega en medio de las dificultades en el servicio de salud que varios maestros han manifestado después de que el 1 de mayo empezara a funcionar el nuevo modelo para el magisterio diseñado por el Gobierno Nacional.

El superintendente Luis Carlos Leal indicó que los requerimientos hechos por la entidad deben ser resueltos en un plazo de 72 horas porque en esos casos “se está poniendo riesgo la salud y la continuidad en el tratamiento para los maestros y maestros de todo el territorio nacional”.

Noticias RCN habló con Fabio Aristizábal, ex superintendente de Salud, sobre la situación del nuevo modelo de salud del magisterio.

¿Fue improvisado este cambio en el modelo de los profesores?

Primero dolor por los docentes, dolor de patria por lo que le está pasando al país, este es el resultado del desconocimiento, la improvisación, el desorden y, sobre todo, el desconocimiento de cómo funciona el sistema de salud.

En mi concepto personal, hoy a nuestros docentes, a nuestros queridos maestros les iría muchísimo mejor donde estuvieran afiliados a una EPS. Esta [la Fiduprevisora] es una entidad que nunca ha tenido un buen desempeño en el manejo de la salud de nuestros docentes.

¿Y la competencia de la Superintendencia de Salud sobre la Fiduprevisora y el Fomag? Muchos dicen que la Fiduprevisora no podría intervenirla, ni podría hacer ninguna acción porque se trata de una entidad financiera.

Extraño, primero porque la Superintendencia Nacional de Salud no tiene facultades sobre el Fomag, [porque] no es una entidad vigilada de la Superintendencia Nacional de Salud por eso me parece extraño, hasta donde yo tengo conocimiento, que esté tomando medidas cautelares contra una entidad que no es vigilada de la Superintendencia.

Esta es una entidad que hace parte de la Fiduprevisora, que está adscrita al Ministerio de Hacienda y que tiene la vigilancia de la Superintendencia Financiera, pero supongamos que tuviera la competencia qué extraño que tan solo en un mes de estar probando el modelo el famoso modelo del gobierno el que le quieran imponer a todos los colombianos ya la Superintendencia está interviniendo el modelo.

Yo creo que al Superintendente también le va a tener que va a tener que intervenir el Ministerio de Salud al paso que vamos.

Con este cambio, que hay que decirlo que no ha salido nada bien, ¿qué le espera a los colombianos con esta iniciativa del Gobierno de buscar una reforma a la salud?

Aquí nos están mostrando el conocimiento, la experiencia, la claridad, el orden; todo es un desastre y como lo digo si este es el ejemplo para 800.000 maestros de Colombia, qué podremos esperar cuando se pongan a administrar la salud de más de 50 millones de colombianos.Va a ser un verdadero desastre lo que le va que le va a ocurrir a Colombia.