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¿Cuál habría sido el rol de la congresista Martha Peralta en el escándalo UNGRD?

La senadora permanece detenida por orden de la Corte Suprema de Justicia.

Noticias RCN

junio 19 de 2026
01:49 p. m.
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Por orden de la Corte Suprema de Justicia, fue capturada la senadora Martha Peralta por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Capturan a la senadora Martha Peralta por su presunta participación en el escándalo UNGRD
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Sin duda, el desfalco en la UNGRD es uno de los escándalos más grandes en la historia reciente del país. Lo ocurrido entre 2023 y 2024 dejó al descubierto a varios congresistas y exministros.

Peralta fue capturada por orden de la Corte Suprema

Uno de los nombres salpicados es de Peralta. Al parecer, en junio de 2023, Olmedo López, exdirector de la UNGRD, estuvo presente en un debate en el Congreso. Esto, bajo las órdenes del entonces ministro del Interior, Luis Fernando Velasco.

Habría sido en ese encuentro cuando supuestamente la congresista presentó sus intereses contractuales para proyectos por más de 12 mil millones de pesos.

A Peralta entonces la señalan por presuntamente haber contribuido con este entramado y así lograr que las reformas del Gobierno que en ese momento se impulsaban tuvieran luz verde.

Explosivas revelaciones de Olmedo López

Dicho de otra forma, se cree que López y Velasco estuvieron articulados para sobornar congresistas a cambio de que votaran a favor de los proyectos del Gobierno en el órgano legislativo.

La captura se dio por los aplazamientos a la indagatoria y fue citada por la magistrada Cristina Lombana. A Peralta la señalan por presunto tráfico de influencias, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho.

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Los testimonios de López han sido clave: “Llega con unos amigos de la senadora y me dice que son propietarios de maquinaria amarilla. Que se los contrate para La Guajira”.

En septiembre de 2023, Peralta pidió una cita para que la atendieran en la UNGRD. Al recinto se presentó con unos contratistas que, de acuerdo con lo dicho por el exdirector, eran los amigos contratistas.

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