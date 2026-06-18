CANAL RCN
Colombia

Capturan a la senadora Martha Peralta por su presunta participación en el escándalo UNGRD

La congresista permanecerá detenida durante las próximas horas, mientras se reanuda la diligencia de indagatoria.

Capturan a la senadora Martha Peralta por su presunta participación en el escándalo UNGRD
Foto: Colprensa - Lina Gasca

Noticias RCN

junio 18 de 2026
07:26 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En medio del proceso judicial que enfrenta la senadora Martha Peralta, tras el inicio de la indagatoria por el caso de corrupción de la UNGRD en el que estaría involucrada, la Corte Suprema la capturó en las últimas horas.

De acuerdo con la información conocida por Noticias RCN, la congresista estará detenida durante la noche de este 18 de junio hasta la mañana del 19 de junio a las 8:00 a.m. al reanudarse su indagatoria.

Noticia en desarrollo… Más información, en breve.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Barranquilla

Asesinan a puñaladas a Eliana Medrano en Barranquilla: feminicida sería su pareja

Putumayo

En imágenes: así fue la entrega de armas y camuflados de 99 guerrilleros en Putumayo

Bogotá

Persecución con disparos en Bogotá: seis capturados en Suba, Usaquén y Barrios Unidos

Otras Noticias

Ofertas de empleo

Nuevos empleos en Bogotá: así puede postularse a las 60 vacantes de asesor en call center

La convocatoria permitirá que los interesados puedan aplicar de manera virtual este viernes 19 de junio.

Estados Unidos

Reportan tiroteo en el Times Square de Nueva York

El Departamento de Policía arrestó a un sospechoso y recuperó el arma. No se registraron heridos.

Mundial de fútbol

Impactante lesión en el Canadá vs. Catar: así fue el doloroso momento en el Mundial 2026

Artistas

Luis Alfonso anuncia su concierto más grande: así será “La Fonda del Señorazo” en Bogotá

Invima

Invima ordena retirar del mercado un Omega 3 y alerta sobre riesgos para la salud