Capturan a la senadora Martha Peralta por su presunta participación en el escándalo UNGRD

En medio del proceso judicial que enfrenta la senadora Martha Peralta, tras el inicio de la indagatoria por el caso de corrupción de la UNGRD en el que estaría involucrada, la Corte Suprema la capturó en las últimas horas.

De acuerdo con la información conocida por Noticias RCN, la congresista estará detenida durante la noche de este 18 de junio hasta la mañana del 19 de junio a las 8:00 a.m. al reanudarse su indagatoria.

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