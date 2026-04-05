Corte Suprema llama a versión libre a Martha Peralta y Berenice Bedoya por caso UNGRD

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia citó a las congresistas Martha Peralta y Berenice Bedoya para rendir versión libre este miércoles 6 de mayo, en el marco del proceso que investiga el entramado de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

La diligencia hace parte de las actuaciones lideradas por el magistrado Marco Antonio Rueda. La versión libre permitirá a las senadoras responder a los señalamientos que han surgido durante la investigación.

¿Por qué la Corte Suprema citó a Martha Peralta y Berenice Bedoya?

La decisión de la Corte Suprema se produce tras la recopilación de testimonios dentro del proceso. Entre estos se encuentran las declaraciones de Olmedo López, exdirector de la UNGRD, y de María Alejandra Benavides, exasesora del entonces ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla.

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Estos testimonios forman parte del expediente que analiza el alto tribunal y que ha servido como base para avanzar en la indagación sobre posibles hechos de corrupción.

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¿Qué se investiga en el escándalo de corrupción de la UNGRD?

El caso gira en torno a un presunto entramado de corrupción dentro de la UNGRD, entidad encargada de la gestión del riesgo de desastres en Colombia. Según lo que se ha conocido, la investigación examina posibles irregularidades en la asignación y manejo de contratos, así como la participación de funcionarios y actores políticos.

La diligencia está programada para el próximo 6 de mayo y se espera que sea clave para el avance del caso, ya que permitirá a la Sala de Instrucción continuar con la evaluación de pruebas y testimonios.