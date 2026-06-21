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Esta es la fecha en la que se posesionará el nuevo presidente de Colombia 2026-2030

A este acto suelen asistir invitados especiales como diplomáticos y jefes de Estado de otros países.

Presidentes de Colombia de los últimos 40 años
Casa de Nariño - Foto: @infopresidencia/Twitter.

Noticias RCN

junio 21 de 2026
04:44 p. m.
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Colombia se prepara para recibir al nuevo presidente que llegará a la Casa de Nariño una vez culminadas las votaciones de la segunda vuelta que serán este domingo 21 de junio.

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El próximo 7 de agosto, día en el que se celebra la Batalla de Boyacá, el mandatario que fue elegido por las mayorías llegará para la ceremonia de posesión, un acto que consta de varios momentos y en el que toma juramento ante el Congreso de la República en la Plaza de Bolívar de Bogotá.

Así es el protocolo en la posesión presidencial

El presidente electo de Colombia saldrá del Palacio de San Carlos acompañado por su familia y la guardia oficial en un recorrido que irá hasta la Plaza de Bolívar, donde será recibido por delegaciones de la Cámara de Representantes y el Senado. En el recorrido también estará presente la fórmula vicepresidencial.

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Una vez llegado a la tarima, el presidente del Senado será el encargado de tomar el juramento oficial, un momento en el que el nuevo presidente promete defender la Constitución Política de 1991 y las leyes del país.

La banda presidencial

Una vez hecho el juramento oficial, el presidente del Senado impone la banda presidencial como símbolo del poder ejecutivo. A este evento suelen asistir invitados especiales como diplomáticos y jefes de Estado de otros países.

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