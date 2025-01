Estos son los servicios habilitados en el CAS de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá

En medio de las tensiones que generó la crisis diplomática entre Colombia y Estados Unidos, donde el gobierno de Donald Trump decidió tomar medidas drásticas ante la negativa del presidente Gustavo Petro para el ingreso de dos aviones con decenas de migrantes deportados, Noticias RCN conoció cuál es el panorama para el trámite de visas.

Una de las decisiones de Trump fue suspender la emisión de visas en Colombia. Aunque en horas de la noche del domingo 26 de enero el canciller Luis Gilberto Murillo confirmó que se había solucionado el impasse, este lunes cuando entraba en vigor la sanción, efectivamente, cientos de personas quedaron varadas en la Embajada de EE. UU. y el Centro de Atención al Solicitante.

Noticias RCN ha estado acompañando a los solicitantes que permanecen esperando una respuesta de la Embajada en Bogotá sobre su trámite, por el que la mayoría tenía más de dos años esperando.

En el Centro de Atención al Solicitante se hacen dos trámites en medio del proceso de emisión y renovación de visa americana.

El CAS es el encargado de tomar la fotografía y las huellas de los solicitantes unas horas antes, o el día anterior de la cita en la Embajada de EE. UU.

El otro de los servicios que ofrece el CAS es que después de que la visa ya ha sido aprobada, el solicitante debe reclamar su pasaporte en una de las ventanillas.

Este lunes 27 de enero continúan suspendidas las citas y el proceso de fotografía y toma de huellas en el CAS, sin embargo, la entrega de pasaportes sí está habilitada. Uno de los solicitantes aseguró:

Biométrico y foto no hay, y toma de huella no hay. O sea, cerrado.

Lo que han dicho los funcionarios del CAS es que hay que estar muy atentos al correo electrónico donde llegaría la respectiva la reprogramación de la cita para las personas que se vieron afectadas por las medidas tomadas por EE. UU.

Son muchas las personas que han viajado de otros departamentos y de Venezuela a realizar el trámite y han quedado varados esperando una respuesta:

“La verdad, la incertidumbre es grande. Hemos viajado desde el día de ayer. Estamos con la ilusión de tramitar la visa para ir a visitar a nuestra hija y nos encontramos con esta situación”, dijo uno de los afectados.

El caso es que vengo a retirar mi pasaporte para poder continuar mi trabajo, mi gira, porque tengo que viajar, y me dieron cita para hoy y consigo esta noticia que ayer se cerró la entrega de documentos y eso me afecta. Mi vuelo está para el día de hoy a las 11 de la mañana, o sea que voy a estar en incertidumbre total, perdiendo tiempo, dinero y no sé qué va a pasar.