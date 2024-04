Alcalde Galán revela cómo va el ahorro de agua en Bogotá: estas son las cifras

El alcalde de Bogotá Carlos Fernando Galán entregó un nuevo balance sobre los avances del consumo de agua en la ciudad en medio de los racionamientos por el bajo nivel en los embalses que abastecen la ciudad.

Necesitamos consumir menos agua. Completamos 5 días por debajo del consumo promedio normal de la ciudad, pero seguimos lejos de la meta

El alcalde a través de su cuenta de X publicó un mensaje en el que adjuntó una imagen que da muestra del comportamiento del consumo de agua en Bogotá desde el 10 de abril.

Para ayer, 15 de abril, cuarta fecha de la estrategia de racionamiento de agua, el consumo del recurso hídrico volvió a subir y se estableció en un consumo de 16,11 metros cúbicos por segundo, representando un aumento de 0,10 metros cúbicos respeto al 14 de abril cuando se consumieron 16,01 metros cúbicos.

Una cifra alarmante, teniendo en cuenta que el nivel Sistema Chingaza, en donde está el embalse que suministra el agua para el 80% de Bogotá, sigue bajando y para ayer 15 de abril tenía una ocupación del 15,52%. En abril 10 tenía un nivel del 16,63%.

“Con corte al 15 de abril, el nivel de los embalses del Sistema Chingaza era de 15,52%. La meta de abril es llegar al 20%”, afirmó el mandatario.

Galán afirmó que de no bajar el consumo en Bogotá, vendrían medidas más restrictivas. “No se trata de guardar agua sino de consumir menos. Duchas de 3 minutos, no lavar carros, ventanas ni fachadas y no acumular más agua de la necesaria para lo básico”.

Alcalde Galán anunció sanciones y medidas para quienes malgasten agua en Bogotá

El mandatario de Bogotá aseguró que dichas multas se establecen para desincentivar el consumo de agua en la ciudad y lograr llegar a la meta diaria de un consumo de 15 metros cúbicos por segundo, que desde que iniciaron los racionamientos el miércoles pasado, no se ha conseguido.

Por ello, con el respaldo jurídico de la resolución 039 de 2024 de la CRA (Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento) y el artículo 100 del Código de Seguridad y Convivencia, el alcalde anunció que aquellos que consuman más de 22 metros cúbicos al mes, deberán pagar un monto mayor en la factura de agua, que llega cada dos meses.

Asimismo, le pueden cobrar entre 700.000 pesos y 1.200.000 pesos si lo encuentran gastando agua en espacio público en actividades como lavar automóviles.

Así puede calcular los metros cúbicos de agua que consume en su casa

Para encontrar el dato de la cantidad de agua que registra cada dos meses debe revisar la factura del acueducto que llega de manera bimestral al domicilio.

En el documento mencionado puede encontrar una casilla llamada ‘Datos de consumo’, allí podrá encontrar toda la información sobre el consumo de su domicilio.