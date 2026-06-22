¿Cuánto le costaron los colados en transporte público a Bogotá en 2025?

El problema de los colados en Bogotá empeoró nuevamente en 2025. Así lo advirtió el concejal Armando Gutiérrez con cifras que no solamente superan las del año anterior, sino que también se quedarían cortas, debido a que la ciudad no ha podido llevar la cuenta en los componentes zonal y de alimentación del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP).

“La evasión en el componente troncal generó durante 2025 una afectación económica superior a los $265.048 millones. Sin embargo, esta cifra no refleja la totalidad del problema, debido a que Bogotá todavía no cuenta con una línea base oficial que permita establecer el nivel de evasión en los componentes zonal y de alimentación del SITP”, señala su informe.

En palabras del concejal, “allí podría concentrarse una parte significativa del déficit y de las afectaciones operativas del sistema”, pero “sin datos no es posible identificar adecuadamente las zonas críticas, focalizar las inversiones ni evaluar si las estrategias están funcionando” o no.

El número de colados volvió a aumentar en la ciudad:

De una evasión del 30% en 2022, Bogotá pasó a registrar un porcentaje de evasión del 13,14% a finales de 2024. Sin embargo, el número volvió a aumentar hasta llegar al 15,19% para finales de 2025.

Mientras tanto, el número de comparendos impuestos a los colados disminuyó, al igual que el número de personas que llegaron a pagarlos. De acuerdo con cifras reveladas por el concejal Gutiérrez, entre enero y septiembre de 2024 se impusieron 174.000 comparendos, de los cuales fue pagado el 5,95%.

En todo 2025 se colocaron 86.000 comparendos y solo un 2% llegó a pagarse. “Una sanción que no se cobra pierde su capacidad para prevenir y modificar comportamientos. La ciudad necesita saber qué gestiones se están adelantando ante el Gobierno Nacional para habilitar mecanismos de cobro efectivo y evitar que los comparendos se conviertan únicamente en una cifra estadística”, advirtió.

Nuevas estrategias anticolados son una prioridad:

El cabildante insiste en que a la ciudad le hacen falta nuevas estrategias anticolados, empezando por un sistema que permita establecer la línea base de evasión en los componentes zonal y de alimentación del SITP, que debía estar disponible, por contrato, a finales de 2025.

Sin embargo, a junio de 2026, los datos sobre el número de colados en la ciudad siguen siendo confusos, al igual que su impacto en la operación, la inseguridad y las agresiones registradas contra el personal de transporte público al interior del sistema.

“Los colados no son una anécdota urbana. Son un problem que afecta las finanzas, la seguridad, la convivencia y la confianza de los ciudadanos. Bogotá necesita resultados concretos y no solamente campañas. El transporte público es un bien común y protegerlo es una responsabilidad colectiva”, insistió, en un llamado a la administración a tomar cartas en el asunto, en un momento en el que los sistemas de seguridad se habrían visto desmejorados por las obras.