Hallan cuerpo en descomposición en Pereira: investigan si guarda relación con el niño desaparecido

En las últimas horas, fue hallado un cuerpo el alto grado de descomposición en una zona boscosa de Pereira, cerca del corregimiento de Caimalito, donde desapareció en extrañas circunstancias Diego, un niño de 10 años.

Una vez se conoció el hallazgo de un cadáver en el sector, se iniciaron las respectivas labores de criminalística, sin embargo, los padres del menor desaparecido no pudieron realizar el reconocimiento del cuerpo para saber si se trataba o no de su hijo.

En las próximas horas, Medicina Legal podría no solo determinar la causa de muerte de la persona hallada sin vida, sino también su identidad.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, el niño de desapareció desde el lunes 16 de diciembre cuando salió de su casa a la tienda del barrio.

Diego le dijo a su mamá que iba a preguntar los horarios de las novenas navideñas y que regresaba rápido. Pasaron las horas y el pequeño no regresó.

Yo como a las 10 empecé a llamarlo a él ya que se estaba demorando mucho, él me contestó y lo único que me dijo es que se estaba yendo con un amigo al campo.

Después de esa llamada, el celular de Diego sonaba como apagado.

La familia buscó al niño durante toda la semana en las zonas cercanas y en la periferia del corregimiento sin hallar ningún rastro.

En las últimas horas, cerca de su casa, en una zona boscosa, fue hallado un cuerpo en estado de descomposición que aún no ha sido identificado.

Los padres de Diego, en medio de su desesperación, intentaron llegar al lugar para saber si se trataba de su hijo, pero no pudieron identificarlo:

Yo pensaba identificarlo, pero me dijeron que yo no podía ir, que nadie podía tocar a esa persona y mi marido también se fue para confirmar si era él, pero no se pudo.