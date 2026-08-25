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De la Espriella solicita ayuda de países “con amplia experiencia” para apagar los incendios

El mandatario también ordenó reforzar la seguridad en municipios azotados por el fuego, en los que hombres en moto estarían provocando incendios de manera intencional.

Foto: @BomberosBogota / X
Foto: @BomberosBogota / X

Jorge Leonardo Alzate

agosto 25 de 2026
07:39 a. m.
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Como “gravísimo” catalogó el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, los indicios de que algunos incendios forestales estarían siendo provocados en el departamento del Tolima.

Según informó el mandatario, a través de su cuenta en la red social X (antes Twitter), hombres en moto estarían prendiendo fuego de manera intencional en los municipios de Suárez, Coello y San Luis.

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Pero no es todo, indicios técnicos revelan que estarían utilizando acelerantes para extender el alcance de las llamas y algunas personas estarían obstaculizando las labores de extinción, “mientras nuestros 205 bomberos, cerca de 20 unidades de apoyo y medios aéreos arriesgan sus vidas combatiendo las llamas”.

En respuesta, De la Espriella ordenó “reforzar, de inmediato, la presencia de la Fuerza Pública en San Luis, Coello y Suárez, proteger a las comunidades y a nuestros bomberos, identificar y capturar a quienes estén provocando incendios y garantizar que nadie interfiera con las operaciones de emergencia”.

Se investiga una posible relación entre los incendios y posteriores acciones criminales:

El presidente advirtió que, en vista de las denuncias e indicios de los que han tenido conocimiento las autoridades locales, “se investiga si existe una relación entre la generación deliberada de incendios, la distracción de las autoridades y posteriores acciones criminales contra la seguridad y la infraestructura”.

Horas antes, en diálogo con Noticias RCN el secretario de Seguridad del departamento del Tolima, Alfredo Bocanegra, advirtió que presuntos integrantes de las disidencias de las Farc podrían estar tras los incendios, que han consumido cientos de hectáreas los últimos días.

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Para atender cuanto antes la emergencia que mantiene al límite a los habitantes de zonas rurales del Tolima, el mandatario dio “la instrucción al director de la UNGRD de solicitar de inmediato apoyo internacional a Chile y a Estados Unidos para combatir y sofocar estos incendios. Ambos países cuentan con amplia experiencia y capacidades especializadas en el manejo de grandes incendios forestales”.

De la Espriella indicó que su Gobierno no va a escatimar recursos “para proteger la vida de los colombianos y nuestro territorio” y advirtió que “una cosa es clara: quien incendia nuestros campos, pone en peligro a familias enteras o sabotea a quienes combaten el fuego es un criminal y será tratado como tal”.

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