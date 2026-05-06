“Decidimos construir una vida feliz”: María Claudia Tarazona a un año de la muerte de Miguel Uribe

El 11 de agosto de 2025 el país lloró la partida del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, tras 65 días de lucha en la Fundación Santa Fe.

El 7 de junio, la Segunda Marquetalia habría ordenado su magnicidio a manos de un joven sicario que le disparó por la espalda mientras hablaba de sus propuestas en el parque El Golfito de Bogotá.

A contados días de cumplirse un año de su despedida, su esposa, María Claudia Tarazona, reveló en diálogo con Noticias RCN que no ha podido ver los videos en homenaje a Miguel luego de que falleciera:

“De esos momentos de la clínica y del Capitolio no he visto mucho, en realidad no he visto nada (…) he estado concentrada en cómo sobrevivir a la muerte de Miguel, sobre todo los primeros meses, y en sostener a mis hijos emocionalmente, que ha sido un reto enorme”.

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Un año de luto y reflexiones en familia:

Junto a sus tres hijos, ha enfrentado el duelo y las consecuencias de la violencia política en carne propia, mientras el país vuelve a enfrentarse al asesinato de uno de sus aspirantes a la presidencia, lo que no ocurría desde la década de los noventa.

“Las niñas”, explicó Tarazona, “han tenido una fortaleza impresionante, hemos hecho el duelo juntas, hemos tenido un espacio seguro y la luz de nuestra vida es Alejandro, el gran regalo que nos dejó Miguel, y vemos lo que Miguel era en Alejandro”.

Aunque le “duele inmensamente pensar que Miguel se está perdiendo a su hijo y que Alejandro se perdió a semejante papá”, decidió ser feliz “y construir una vida feliz para él”, pensando en que “los que mataron a Miguel no nos pueden quitar también la alegría de disfrutar, de vivir al lado de nuestro amado Alejandro”.

Un mensaje de cara a la segunda vuelta:

Analizando el desarrollo de la carrera presidencial, María Claudia insiste en que Miguel habría sido el candidato único de los sectores de derecha y habría tenido grandes oportunidades de pasar a una eventual segunda vuelta o ganar en primera.

Pero, lejos de quedarse en el duelo, quiso asumir su muerte con propósito y trabajar en proyectos sociales desde su fundación, como “la atención a mujeres víctimas de la violencia, que han perdido a sus esposos (…) y la atención y prevención del reclutamiento de menores, porque lo que pasó con Miguel no es algo que pueda volver a suceder con ningún menor de 14 años” o menos.

María Claudia no está tan inmersa en política como cuando trabajaba al lado de Miguel. Sin embargo, mantiene en alto sus banderas y de cara a la segunda vuelta advirtió: “Estamos a un paso de entregarle el país al narcotráfico, a la delincuencia y la destrucción. Hemos venido decayendo en todos los sectores. 30 billones de pesos se están debiendo en el sector salud, imagínense cuatro años más en las mismas. No hay fútbol ni día del padre que valga, el 21 a votar a las urnas”.