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Principal articulador del magnicidio de Miguel Uribe Turbay fue condenado a 21 años de prisión

La condena responde al asesinato de un ciudadano de nacionalidad mexicana en junio de 2024 en Medellín.

Foto: Policía Nacional
Foto: Policía Nacional

Noticias RCN

mayo 20 de 2026
08:26 a. m.
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Elder José Arteaga, conocido con los alias de El Costeño o Chipi, fue condenado a 21 años de prisión tras aceptar su participación en el asesinato de un ciudadano de nacionalidad mexicana, en hechos ocurridos en junio de 2024, en Medellín.

De acuerdo con el ente acusador, “en virtud de un preacuerdo suscrito con la Fiscalía General de la Nación, Elder José Arteaga Hernández, alias Chipi o Costeño, aceptó su participación en la planeación y ejecución del crimen”.

Alias El Costeño es el principal articulador del magnicidio del senador y excandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, en un evento de campaña realizado en el parque El Golfito, de Bogotá, el 7 de junio de 2025.

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Otras cuatro personas han sido condenadas por el crimen del comerciante mexicano en Medellín:

Con Arteaga Hernández, hay “cinco personas condenadas mediante preacuerdo por el asesinato del ciudadano extranjero. Previamente fueron sentenciados David Acosta Díaz y Anthony Tobar Ponceleón a 18 años de prisión, y Antonio Rafael Herrera Escobar y Jhon Fabio Prada Rico a 25 años de prisión”.

Días antes, se conoció que “El Costeño” también podría llegar a un preacuerdo con la Fiscalía por el crimen de Miguel Uribe Turbay, lo que generó un rechazo inmediato de la familia del senador.

Según su abogado, Víctor Mosquera: “Conceder privilegios a quien fungió como coordinador y enlace jerárquico, presenció el crimen y fue el determinador (…) constituye un premio a la impunidad y agravio directo”.

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El rol de “El Costeño” en el asesinato registrado en la capital antioqueña:

Según las autoridades, Arteaga viajó a Medellín para coordinar el crimen que acabó con la vida de un comerciante mexicano, de 54 años, en un establecimiento de comercio ubicado en el barrio El Poblado.

“Las evidencias obtenidas por una fiscal de la Unidad de Delitos contra la Vida de la Seccional Medellín dan cuenta de que Arteaga Hernández, señalado articulador de una organización delincuencial encargada de perpetrar homicidios selectivos en Bogotá y otras ciudades del país, se desplazó hasta la capital antioqueña para coordinar las acciones previas a la acción sicarial y definir el momento exacto en el que debía ejecutarse”, concluyó la Fiscalía.

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