Tercer condenado por magnicidio de Miguel Uribe pasará 21 años en prisión: representación de víctimas se pronuncia

La representación de víctimas en el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay destacó la condena de 21 años de prisión que el Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Bogotá impuso en contra de Carlos Eduardo Mora González, alias El Veneco, en audiencia condenatoria el viernes 6 de marzo. “Esta condena constituye un avance importante en la búsqueda de justicia”, indicó.

“El Veneco” fue hallado responsable de los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio agravado y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego agravado, por su participación en los eventos que condujeron a la muerte del congresista del Centro Democrático, el 7 de junio de 2025, en el parque El Golfito, de Bogotá.

¿Qué rol tuvo “El Veneco” en el ataque que cobró la vida de Turbay?

En medio de su investigación, las autoridades lograron determinar que Mora González, alias El Veneco, fue el que llevó en un Spark al menor de 15 años que disparó contra el precandidato hasta el parque El Golfito, y le entregó el arma homicida antes de que dejara el vehículo.

Según la representación de víctimas, “con esta decisión judicial, el Estado colombiano reafirma y fortalece el reconocimiento de la existencia de una estructura criminal organizada que planeó y ejecutó el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay”.

Otras dos personas han sido condenadas por el magnicidio de Uribe Turbay:

Antes de alias El Veneco, fueron condenados por el magnicidio de Miguel Uribe el menor que disparó en su contra, a siete años en un centro de detención especial para menores, y Katherine Martínez, alias Gabriela, a 21 años y dos meses de prisión por los delitos de concierto para delinquir agravado, porte ilegal de armas y homicidio agravado.

La representación de víctimas insiste, tras la condena de “El Veneco”, en que “este hecho no corresponde a un episodio aislado ni producto de la improvisación. Por el contrario, el fallo evidencia la existencia de una planificación previa, una distribución definida de roles, coordinación logística y la actuación de una organización criminal que operó por encargo y con una finalidad política”.

Y solicitó a las autoridades que “la responsabilidad penal” en el caso no se limite “a quienes ejecutaron materialmente el crimen o prestaron apoyo logístico”, dado que “el propio fallo da cuenta de la existencia de mando, dirección y financiación dentro de la estructura criminal”.