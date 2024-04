Director de la UNGRD declaró insubsistente a la secretaria general de la entidad

El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo, declaró insubsistente a la secretaria general de la entidad, Ana María Castaño, pues a su juicio la funcionaria está “torpedeando” el trabajo que quiere adelantar el organismo.

Castaño, quien se encuentra en estado de embarazo, llegó a la UNGRD durante la dirección de Olmedo López, quien salió de la entidad luego de un escándalo por sobrecostos en la compra de unos carrotanques para el suministro de agua en La Guajira.

Carrillo mencionó en su cuenta de X que no iba a “permitir” que la “número dos de Olmedo López”, siguiera en un cargo tan importante en la Unidad y que, además, está dispuesto a enfrentar las consecuencias penales por su decisión.

“Acabo de firmar la declaración de insubsistencia de la secretaria general de la Ungrd”, dijo Carlos Carrillo en su cuenta de X. “No permitiré que la número dos de Olmedo López siga torpedeando la entidad. Serán los jueces quienes definan las responsabilidades penales, pero mi obligación es mantener la Unidad andando”, señaló.

El tweet publicado por el director de la UNGRD solo fue una muestra de los crecientes desencuentros que venían sucediendo desde hace semanas entre él y Ana María Castaño.

A mediados de marzo, el recién nombrado director de la Unidad le solicitó la renuncia voluntaria a Castaño en una reunión en la que, según la funcionaria, se le exigió entrar sin celular. Según declaró en su momento, Carlos Carrillo le dio un plazo para entregar su renuncia antes del jueves 14 de ese mes a las 6:00 p. m., pero ella no la presentó.

Cuando él me llama y me pide la renuncia, pese a que sabe de mi estado, de que se lo manifesté y de frente le dije que no iba a presentar la carta, que él conocía mi estado de embarazo. Salgo de la oficina de él y le paso mi incapacidad. Él en este momento está sobrepasando dos fueros que yo tengo: protección por mi embarazo y por incapacidad