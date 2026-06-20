Defensoría del Pueblo registró 40 amenazas de grupos armados de cara a la segunda vuelta electoral

Colombia está a menos de 24 horas de que se habiliten las urnas para la segunda vuelta presidencial. Sin embargo, hay preocupación en algunos territorios del país en donde, según autoridades, los votantes estarían siendo víctimas de presiones y proselitismo armado por parte de grupos al margen de la ley.

En conversación con Noticias RCN, la defensora del pueblo Iris Marín reveló detalles del panorama nacional a pocas horas de que millones de colombianos elijan al nuevo mandatario del periodo 2026-2030.

Defensoría del Pueblo sobre amenazas de grupos armados

Según Iris Marín, actualmente hay situaciones que están generando preocupación a horas de que se lleven a cabo las próximas elecciones. La primera corresponde a la interferencia de los grupos armados en zonas específicas del territorio nacional, especialmente en el suroccidente del país.

“No podemos decir que es generalizado, pero que sí viene generando una presión sobre los votantes. Esto ha sido objeto de monitoreo por el Sistema de Alertas Tempranas”.

La segunda situación corresponde a la detección de una campaña caracterizada por “lenguajes ofensivos” en donde hay difamación, estigmatización y difusión de información falsa.

“Hemos llamado a los candidatos presidenciales a firmar un compromiso. Uno de los que pasó a esta segunda vuelta lo hizo, el otro no. Y monitoreando el seguimiento al compromiso, pues vemos que hay unos retos muy grandes en el uso del lenguaje para no generar violencia política y también en la difusión falsa”, aseguró.

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¿Cuántas amenazas ha identificado la Defensoría del Pueblo?

Así mismo, la funcionaria reveló que, desde la primera vuelta presidencial, se han identificado 40 hechos de “posibles presiones, proselitismo armado o influencia de grupos armados”. Según Marín, estos hechos, al aparecer, provienen de grupos armados como las disidencias de la línea de Mordisco y Calarcá.

“Nosotros hemos hecho un llamado al Frente 33 y al ELN a que cesen esta guerra que está generando mucho dolor (...) el uso de drones, en las minas, los explosivos, los combates, el desplazamiento permanente y el homicidio de líderes sociales tienen al Catatumbo en crisis”, finalizó la funcionaria.